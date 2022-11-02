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  • Ekonominin halini çocuktan duyun. Sadece tost ve suya para verince harçlığım 'mefta' oluyor

Ekonominin halini çocuktan duyun. Sadece tost ve suya para verince harçlığım 'mefta' oluyor

Zaman zaman yapılan sokak röportajlarında mikrofon uzatılan çocuklar ülke ekonomisine dair yaptıkları açıklamalarla dikkat çekiyor. Benzer bir röportaj yine yaşlarından büyük laflar eden çocukların çevredeki yetişkinlerin dikkatini çekmesine neden oldu.

Haber Giriş: 2 Kasım 2022 Çarşamba - 21:16
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Sokak röportajında ekonominin halini anlatan çocuk kullandığı ifadelerle dikkat çekti

Ekonominin halini çocuktan duyun. Sadece tost ve suya para verince harçlığım 'mefta' oluyor
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Kendisine uzatılan mikrofona ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek başlayan ve üzerindeki okul üniformasından öğrenci olduğu anlaşılan çocuk şunları söyledi:

"Ekonomi çok kötü, günlük 20 lira alıyorum, bir tosta 18 lira veriyorum. Bir de ayrıca su param var, hepsini veriyorum param mefta oluyor. Kantinde tostu 18 liraya satıyorlar."

Röportajı yapan kişinin "Ekonomi neden bu hallerde?" sorusunu "Cumhurbaşkanı desek eve polis gelecek AKP desek aynı" şeklinde bir yanıt veren çocuk, "Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?" sorusunu ise sınavları, para kazanmanın zorlukları ve ev sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu argo bir benzetmeyle anlatmayı tercih etti.

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