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  • Çocuklar ''AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor'' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu

Çocuklar ''AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor'' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu

Zaman zaman yapılan sokak röportajlarında mikrofon uzatılan çocuklar ülke ekonomisine dair yaptıkları açıklamalarla dikkat çekiyor. Benzer bir röportaj yine yaşlarından büyük laflar eden çocukların çevredeki yetişkinlerin dikkatini çekmesine neden oldu.

Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe - 08:39
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Sokak röportajında çocuk AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu

Çocuklar ''AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor'' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu
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Kendisine uzatılan mikrofona ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek başlayan ve üzerindeki okul üniformasından öğrenci olduğu anlaşılan çocuk şunları söyledi:

"Ekonomi çok kötü, günlük 20 lira alıyorum, bir tosta 18 lira veriyorum. Bir de ayrıca su param var, hepsini veriyorum param mevta oluyor. Kantinde tostu 18 liraya satıyorlar."

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AKP DEYİNCE EVE POLİS GELİYOR”

Röportajı yapan kişinin "Ekonomi neden bu hallerde?" sorusunu "Cumhurbaşkanı desek eve polis gelecek AKP desek aynı" şeklinde bir yanıt veren çocuk, "Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?" sorusunu ise sınavları, para kazanmanın zorlukları ve ev sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu argo bir benzetmeyle anlatmayı tercih etti.

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Alperen MERT
3.11.2022 09:38
Fosilleşmiş yaşlılara inat bu güzel çocuklar ülkemizin inşaAllah geleceği olacaklar.  
 
Abbas
3.11.2022 09:10
Çocuklar siz ekonominin kitabını yazın, vallahi, billahi çok daha fazlasını satar, hatta çok sayıda dile çevrilir  
 
ebabi
3.11.2022 09:01
çocukları siyasete alet etmeyin  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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