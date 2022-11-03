Çocuklar ''AKP ve Cumhurbaşkanı deyince eve polis geliyor'' dedi. Küçücük çocuklar muhalefet lideri gibi konuştu

Kendisine uzatılan mikrofona ekonominin çok kötü olduğunu söyleyerek başlayan ve üzerindeki okul üniformasından öğrenci olduğu anlaşılan çocuk şunları söyledi:

"Ekonomi çok kötü, günlük 20 lira alıyorum, bir tosta 18 lira veriyorum. Bir de ayrıca su param var, hepsini veriyorum param mevta oluyor. Kantinde tostu 18 liraya satıyorlar."

“CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE AKP DEYİNCE EVE POLİS GELİYOR”

Röportajı yapan kişinin "Ekonomi neden bu hallerde?" sorusunu "Cumhurbaşkanı desek eve polis gelecek AKP desek aynı" şeklinde bir yanıt veren çocuk, "Gelecek kaygısı yaşıyor musunuz?" sorusunu ise sınavları, para kazanmanın zorlukları ve ev sahibi olmanın ne kadar zor olduğunu argo bir benzetmeyle anlatmayı tercih etti.