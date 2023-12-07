Yargıdan emsal kanser ilacı kararı. Artık SGK ödeyecek

Ankara’da meme kanseri hastası kadın, SGK’nın ödemediği ilacı için dava kazandı. Mahkeme, ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiğine karar verdi. Bu karar, kanser hastaları için emsal olabilir.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yargıdan emsal kanser ilacı kararı. Artık SGK ödeyecek

Göksel Haşimoğlu, 2009 yılında göğüs ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede meme kanseri olduğunu öğrendi. Kemoterapi tedavisine başlayan Haşimoğlu, 14 yıldır ilaç masraflarını memur emeklisi eşinin maaşıyla ödemeye çalıştı.

DÖVİZ KURLARI İLACIN FİYATINI UÇURDU

Ancak hayat pahalılığı ve döviz kurlarındaki artış nedeniyle ilacın fiyatı 117 bin liraya kadar yükseldi. Doktorunun “Kullanılmadığı takdirde telafisi mümkün olmayan ciddi zararlar meydana gelecek” dediği ilacı alamayan Haşimoğlu, SGK’ye başvurdu. Ancak SGK, ilacın ödenmesini reddetti.

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MAHKEMEYE BAŞVURDU

Cumhuriyet Gazetesi’nden Fahrettin Öztürk’ün haberine göre, bunun üzerine Haşimoğlu, avukatı Zehra Betül Bulut aracılığıyla Ankara 20. İdare Mahkemesi’ne dava açtı. Dilekçede, ilacın bir kürünün 117 bin lira, sekiz kürünün ise 702 bin lira tuttuğu belirtildi.

MAHKEME: SGK HUKUKA AYKIRI DAVRANDI

Mahkeme, Haşimoğlu’nun sağlık hizmetine ulaşım hakkının zedelenmesi kapsamında olduğunu, SGK’nın hukuka aykırı davrandığını belirterek, ilacın SGK tarafından karşılanmasına karar verdi. SGK’nın itirazını da reddeden mahkeme, Haşimoğlu’na ilacını alabilmesi için yasal yollardan destek verdi.

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“KANSER HASTALARI İÇİN UMUT OLACAK”

Avukat Zehra Betül Bulut, bu kararın kanser hastaları için umut olduğunu söyledi. Bulut, “Hastalar SGK’nın ret kararına karşı dava açabilirler. Emsal niteliğindeki bu karar kanser hastaları için umut olacak” dedi.

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