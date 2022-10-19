İstanbul'dan Yunanistan'da tatil yaptığı adaya eşinin canı istedi diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflas etti

Yunanistan’ın Mikonos Adası'na eşinin canı çekti diye özel jetiyle künefe getirten Ekim Alptekin iflasını bildirdi. 201 6 yılında Eşi Nigar Talipzade ve arkadaşlarıyla yemek yedikten sonra canları künefe çeken Ekim Alptekin, özel jetini İstanbul'a göndererek ertesi sabah Yunanistan’ın Mikonos adasına getirtmişti.

Ekim Alptekin’in EA Mühendislik Müteahhitlik İnş. San. ve Tic. A.Ş.’nin iflasına İstanbul Anadolu Ticaret Mahkemesi karar verdi.Beykoz Anadolu Hisarı’nda 8 daireli projenin giriş katında bulunan 2 dairenin satışı konusunda Yelena E., eski unvanı M Karasu İnşaat yeni unvanı EA Mühendislik Müteahhitlik İnşaat şirketi ile bir milyon 100 bin euro artı KDV karşılığı 2011’de anlaştı. Sözleşmede Mehmet Karasu da inşaat şirketine kefil olarak yer aldı.

Daireler sözleşmeye göre 3 yıl içinde teslim edilecekti. Ancak daireler Yelena E.'ye teslim edilmedi. Yelena E., inşaat firmasının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunduğunu, sözleşmede yer alan ödemelerin kendisine yapılmadığını ileri sürerek doğrudan doğruya iflas davası açtı.

Ekim Alptekin ifadesinde, “Ben şirketi 2012 yılı sonunda devraldım. Daha önce şirketin sahibi Mediha Karasu idi. Dava konusu arazide Bey Konak Evleri projesi halen devam etmektedir, şirketimin kayıtlarına göre davacının şirketime bir milyon dolar borcu görünmektedir. Davacıdan ne sebeple alacaklı olduğumu bilmiyorum muhasebe kayıtlarından bana bildirilen bilgi bu şekildedir. Ben fiilen şirketi 2017 yılında yönetmeye başladım, davacı taraf ile 2018'de tanıştım, davacı taraf iyi niyetli değildir, davanın reddini talep ediyorum” dediği öğrenildi.

İFLAS KARARI

EA Mühendislik Müteahhitlik İnşaat San. ve Tic. A.Ş.'nin 12 Ekim 2022 günü, saat 14:30 itibariyle iflasına karar veren mahkeme İstanbul Anadolu İflas Müdürlüğüne yazı yazılmasına da karar verdi.

Öte yandan Türkiye Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanlığı da yapmıştı.