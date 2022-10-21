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Avrupa şımarık çocuğunu azarladı. Hollanda basını sığınmacı konusunda Yunanistan'ı suçladı

Hollanda basınında yer alan analizde, Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis'in, Frontex'in Yunanistan'ın geri itmelerini örtbas ettiğine ilişkin raporu gündemden düşürmek ve dikkatleri başka yöne çekmek için kasıtlı olarak Türkiye aleyhine tweet attığı belirtildi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:20
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Hollanda basınında sığınmacı konusunda Yunanistan'ın eylemlerini eleştiren bir analiz yayınladı

Avrupa şımarık çocuğunu azarladı. Hollanda basını sığınmacı konusunda Yunanistan'ı suçladı
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Hollanda'nın NRC gazetesi, Ege denizindeki göç konusunda Yunanistan’ın eylemlerini eleştirirerek Türkiye'nin yanında yer aldı.

NRC gazetesinde yer alan analizde, Avrupa Birliği'nin (AB) Yolsuzlukla Mücadele Ofisinin (OLAF), Birliğin dış sınırlarının korunmasından sorumlu kurumu Frontex'in, Yunan sahil güvenliğinin göçmenleri Türk kara sularına yasa dışı olarak geri itmesini örtbas ettiğine ilişkin raporunu anımsattı. Raporun yayınlanmasının hemen ardından Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Notis Mitarakis'in Türkiye'yi suçlayan bir tweet atmasının şüpheyle karşılandığına dikkat çekildi.

Analizde, bunun dikkatleri OLAF'ın raporundan başka yöne çekme çabası olduğu kaydedildi.

Gazete, Mitarakis'in Türkiye'nin kötü muamelede bulunduğunu iddia etiği çıplak haldeki 92 mülteciyi kurtardıkları şeklindeki paylaşımını, Yunanistan'ın rapordan "derin utancını örtbas çabası" olarak değerlendirdi.

FORTEX’İN YOKLUĞU DİKKAT ÇEKTİ

Analizde, Frontex’in operasyonlarda yer almamasının "Yunan güvenlik birimlerinin muhtemel geri itmelerinin görülmemesi için" olabileceği tahmini paylaşıldı.

Analizde, Yunanistan'ın göçmenleri deniz sınırından geri itmesi ve hak ihlallerine göz yuman Frontex'in de sorumlu olduğu kaydedildi.

Analizde, sınırı askeri bölge ilan ederek gazeteci, STK gözlemcisi ve sivilleri almadığı için Yunanistan’ın iddialarını teyit etmenin çok güç olduğuna vurgu yapıldı.

YUNANİSTAN’DA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ TEHDİT ALTINDA

Yunanistan’ı eleştiren gazetelerin çalışma izinlerini kaybetme tehlikesiyle karşılaştığına değinilen analizde, ülkedeki STK’lara hükümetin söylemlerini desteklemeleri yönünde baskı yapıldığı vurgulandı.

YUNANİSTAN’IN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALARI

Analizde, Yunanistan'ın geri ittiği ve Meriç Nehri üzerindeki bir adacıkta aç kalıp akrep sokması yüzünden ölen beş yaşındaki Suriyeli mülteci kız çocuğu olayında da benzer şekilde Türkiye’nin suçlanıp sonrasında sorumluluğun Yunanistan’da olduğunun kabul edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu olayla ilgili Sınır Şiddeti İzleme Ağı (BVMN) kuruluşu yetkilisi Hope Barker'ın "Yunanistan gözetleme kuleleriyle 3 mile kadar olan bölgeyi termal kameralarla izleyebildiğiyle ve bu sayede göçmen geçişlerini engellediğiyle övünüyor. Fakat sınırda aç ve susuz bekleyen mülteciler sorulduğunda bunları göremediklerini, bulamadıklarını belirtiyorlar." şeklindeki eleştirilerine de yer verildi.

Analizde, Barker'ın, Yunan makamlarının kız çocuğunun öldüğünü iddia ettiğini ve sonrasında kızın ebeveynlerine de kızlarının olmadığı şeklinde beyanatta bulunması için baskıda bulunduğu şeklindeki ifadeleri aktarıldı.

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