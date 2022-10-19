Yunanistan'da ''Tayfun'' etkisi. Yunanlar paniğe kapıldı

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına bir yenisi daha eklendi.

Rize’de Roket Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (ROKETSAN) geliştirdiği yerli füze ’Tayfun’un test atışı yapıldı.

Dün gerçekleşen test dış basında geniş yer buldu. ABD merkezli Bloomberg füze denemesinin detaylarını okurları ile paylaştı.

Bloomberg adını açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberinde füzenin 561 kilometre uçtuğu ve Sinop kıyılarından düştüğü bilgisine yer verdi.

YUNAN BASININDA GENİŞ YER BULDU

Bloomberg'in haberi Yunan basınında geniş yankı uyandırdı.

'Füzenin kat ettiği mesafe İzmir ile Atina arasındaki mesafenin iki katı.'

Kathimerini gazetesi Türk yetkililerin projeyle ilgili herhangi bir bilgiyi açıklamayı reddettiğinin altını çizdi ve projenin büyük bir gizlilikle yürütüldüğünü söyledi.

Kathimerini, "Türklerden çifte tehdit" başlıklı manşetinde şu ifadelere yer verdi: "Türkiye aynı gün hem balistik füze testi yaptı hem de Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, adaların silahsızlandırılmasını istedi."

"TÜRKLER KONTROLÜ ELE GEÇİRDİ"

Yunan Pentapostagma gazetesi, şu ifadeleri kullandı: "Türkler kontrolü ele geçirdi, 'Yunanistan kapsama alanımızda' dedi. Türk gazeteleri haritalar paylaşıyor. Türkiye'nin balistik füzesi, Yunanistan'ın tamamını vurabilir. Türkiye'nin menzilindeyiz."

Pentapostagma gazetesi, füzenin 561 kilometreden daha uzun bir menzile sahip olabileceğini iddia etti: "Füzenin menzili muhtemelen açıklanandan daha fazla."

YUNAN LOBİSİ TUTUŞTU

ABD'deki Yunan lobisi Hellenic Leaders, ABD'ye sitem etti: "Tayfun füzesi testi, ABD Dışişleri için bir sır mıydı? Türkler, füze yapımında Ruslardan yardım mı aldı?"

Hellenic Leaders, Türkiye karşıtlığı ile tanınıyor. Özellikle ABD Kongresi'nde, Türkiye'ye F-16 satışını engellemek için yoğun lobi faaliyetleri yürütüyorlar.

TÜRKİYE'DEN GÜÇ GÖSTERİSİ

Skai füze denemesini 'Güç gösterisi' başlığı ile okurlarına sundu.

Eleftherostypos füze denemsi için 'tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden oldu' yorumunda bulundu.

Eleftherostypos da Tayfun projesinin büyük bir gizlilik ile ilerlediğinin altını çizdi.