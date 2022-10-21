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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesi ve Türkiye arasında yaşanan gerginliğe dair "Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 21:06
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Yunanistan Başbakanı Miçotakis’ten Türkiye mesajı
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Brüksel’deki AB Liderler Zirvesi’nin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, “Bir kez daha söyleyeceğim, halklarımız birbirlerine karşı düşmanca hisler beslemiyor. Bunun, korumamız gereken bir emanet olduğunu düşünüyorum. Birkaç gün önce Selanik-İzmir arasında ticari bir (gemi) seferi başladı ve umarım başarılı olur. Zira, bu şekilde iki halk arasındaki iletişim ve karşılıklı ticaret gelişebilir” diye konuştu.

"İLETİŞİM DEVAM EDEBİLİR"

Miçotakis, Akar ve Panayotopulos’un görüşmesine ilişkin ise “İki Savunma Bakanı arasında görüşme olmasını olumlu değerlendiriyorum ve (belli) koşullar altında bu iletişim devam edebilir” ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz’un, 27 Ekim’de Atina’yı ziyaret edeceğini kaydeden Miçotakis, bu ziyarette ikili ilişkilerin yanı sıra Avrupa’nın karşı karşıya olduğu sorunların ele alınacağını ifade etti. (AA)

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