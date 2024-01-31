Eşiyle ilişkisi olan komşusuna tecavüz eden kocaya 46 yıl hapis cezası istendi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 2022 yılının Ağustos ayında gerçekleşen olayda, Halil Zorlutuna, eşi F.Z.'nin kendisini aldattığından şüphelenerek telefondaki mesajlarını okudu.

Zorlutuna, okuduğu mesajlarda eşi ile komşuları M.Y.'nin cinsel içerikli yazışmalarını gördü. Duruma öfkelenen Halil Zorlutuna, bir diğer komşusu Ü.Y. ile plan yaptı.

KOMŞUSUNU YATAK ODASINA ÇAĞIRIP BEYZBOL SOPASIYLA DÖVDÜ

Halil Zorlutuna, eşinin telefonundan M.Y.’ye mesaj göndererek evine çağırdı. Bu sırada kendisi ve komşusu Ü.Y. ise odaya saklandı. M.Y. yatak odasına geçtiği esnada ortaya çıkan Halil Zorlutuna oyuncak tabanca ile odaya girdi. Halil Zorlutuna odada M.Y.’yi eline aldığı beyzbol sopası ile dövdü.

CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

Zorlutuna, M.Y.’yi bir süre dövdükten sonra çırılçıplak soyduğu M.Y.'ye cinsel saldırıda bulunup o anları kamera kaydına aldı. Zorlutuna, ardından kayıt aldığı cinsel saldırı görüntülerini şantaj olarak kullanıp M.Y.'nin otomobilini eşi F.Z.'nin üzerine geçirtti. Ayrıca Zorlutuna, M.Y.'nin eşine ait 21 bin lira değerinde ziynet eşyasını çaldı.

ŞİKAYETÇİ OLUNCA DAVA AÇILDI



Yaşanan olayın ardından M.Y., polis karakoluna giderek durumu anlattı ve Halil Zorlutuna, F.Z. ve komşuları Ü.Y.’den şikayetçi oldu. Halil Zorlutuna, eşi F.Z. ve Ü.Y. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Halil Zorlutuna tutuklanırken, F.Z. ve Ü.Y. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Şüpheliler hakkında 'Yağma, cinsel saldırı, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın ihlali, silahla yaralama' suçlarından iddianame hazırlandı. İdianame, Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.



Olayla ilgili davanın 3'üncü duruşması bugün Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuklu sanık Halil Zorlutuna, tutuksuz sanıklar F.Z., Ü.Y., müşteki olan M.Y. ile eşi Ş.Y. ve taraf avukatları katıldı. M.Y. ve Ş.Y. duruşmada şüphelilerden şikayetçi olduklarını söyleyerek sanıkların cezalandırılmasını istedi.

SAVCI ZORLUTUNA HAKKINDA 46 YIL HAPİS İSTEDİ



Duruşmada Cumhuriyet Savcısı taleplerini açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Halil Zorlutuna’nın M.Y.’ye karşı ‘Zincirleme olarak cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘Hakaret’, ‘Nitelikli yağma’, 'Nitelikli cinsel saldırı’ suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca Halil Zorlutuna’nın M.Y.’nin eşi Ş.Y.’ye karşı da altınlarını aldığı için ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan cezalandırılmasını istedi. Savcı, Halil Zorlutuna'nın toplam 5 farklı suçtan 46 yıl hapsini istedi.



EŞİ VE KOMŞUSU İÇİN DE CEZA İSTENDİ



Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık F.Z. için ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından 20 yıl hapsini talep etti. Ü.Y. hakkında ise 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Özel hayatın gizliliğini ihlal’ suçlamasından toplam 23 yılla cezalandırılmasını istedi. Duruşma sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.