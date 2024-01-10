Kocasının gizli aşkı en yakınındaki çıktı. Yasak aşkı gözlerinin içine bakarak itiraf etti

ABD’de yaşayan ve iç mimar olan Laci Jane TikTok’ta tüm dünyayı şoke eden itirafını paylaştı.

Jane, kocasının yasak aşkının kendisinin öz annesi olduğunu itiraf etti. Jane, kocası ve annesinin ilişkinin kızının doğumu sırasında yaşadığı sağlık sorunlarıyla birlikte başladığını da belirtti.

Mimar Jane, kocası ile annesinin yakınlığını kendisini rahatsız etmeue başladığını ve eşiyle kavga etmeye başladıklarını söyledi.

ANNESİ SÖYLEDİ, KOCASI İTİRAF ETTİ

Annesiyle konuşan Jane, "Annem bana eşimin beni bunca zamandır farklı kadınlarla aldattığını anlatmaya başladı. Bunu ondan duyduğumu eşime söylememem için bana söz verdirtti. Arabama bindim, oradan hızla çıktım ve kocamla yüzleşmeye gittim" dedi.

Jane bu olaydan sonra kocasıyıla yüzleşmeye gitti ve daha da şoke oldu. Jane, "Ona dönerek 'Annem bunca zamandır beni aldattığını söyledi' dedim. Gözlerimin içine baktı ve şöyle dedi: 'Peki, neden sana onun ve benim ne yaptığımızı anlatmıyor?" ifadelerini kullandı.

Kocasının sözlerinin sonrasında annesiyle yüzleşmek için evine geri döndüğünü söyleyen Jane, annesinin kocasıyla ilişkisini itiraf ettiğini dile getirdi.