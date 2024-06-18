Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı

Olay yerine gelen polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, gözü dönen adam çocuklarını camdan sarkıttı.

Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, 2 çocuğunu evde rehin tuttu.

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönmendirildi. Polis ekipleri, öfkeli babayı ikna etmek için çalışma başlattı. O sırada baba çocuklarını camdan aşağıya sarkıtarak yürekleri ağıza getirdi. Ekiplerin olay yerinde ikna çalışması devam ediyor.