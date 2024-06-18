Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı

Kaynak: İHA
Eşiyle tartışan adam iki çocuğunu rehin aldı, camdan sarkıttı

İstanbul Başakşehir’de eşiyle tartışan yabancı uyruklu bir aram, 2 çocuğunu rehin aldı.

Olay yerine gelen polis ekipleri adamı ikna etmeye çalışırken, gözü dönen adam çocuklarını camdan sarkıttı.
Ziyagökalp Mahallesi'nde akşam saatlerinde eşiyle tartışan yabancı uyruklu koca, 2 çocuğunu evde rehin tuttu.

sarkitti2.jpg

Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönmendirildi. Polis ekipleri, öfkeli babayı ikna etmek için çalışma başlattı. O sırada baba çocuklarını camdan aşağıya sarkıtarak yürekleri ağıza getirdi. Ekiplerin olay yerinde ikna çalışması devam ediyor.

İlgili Haberler
Küçük kızın tekerlekli sandalyedeki babasına yol veren raçlara teşekkürü
Küçük kızın tekerlekli sandalyedeki babasına yol veren raçlara teşekkürü
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu
Annesinden ayrılacağını fark etti gözyaşlarına boğuldu
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği
Çakmağını unutan sigara tiryakisinin tarladaki çaresizliği
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu!
Küçük çocuğun duygusal şarkıya tepkisi viral oldu!
Evinin balkonunda oturan kadına silahlı saldırı
Evinin balkonunda oturan kadına silahlı saldırı
Son Haberler
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor: Bayramdan sonra TBMM gündeminde Gündem
Casusluk suçu yeniden tanımlanıyor: Bayramdan sonra TBMM gündeminde
Emeklinin zam oranı orada kalmayacak. Emeklileri havalara uçuran gelişme Ekonomi
Emeklinin zam oranı orada kalmayacak. Emeklileri havalara uçuran gelişme
Mezarlıkta bir kişi asılı halde bulundu Gündem
Mezarlıkta bir kişi asılı halde bulundu
Ronaldo'nun 90 dakikada yapamadığını 2 dakikada yaptı. Portekiz kabustan uyandı Spor
Ronaldo'nun 90 dakikada yapamadığını 2 dakikada yaptı. Portekiz kabustan uyandı
Ehliyette üst sınır değişti! Yaşını dolduranlar araç kullanamayacak Gündem
Ehliyette üst sınır değişti! Yaşını dolduranlar araç kullanamayacak
Hi one! Yazarlar
Hi one!
Demirel ve vefasız RTÜK Yazarlar
Demirel ve vefasız RTÜK