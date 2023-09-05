Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Eski bakanlardan Necmettin Cevheri Ankara'da 93 yaşında yaşamını yitirdi.

Eski bakan Necmettin Cevheri hayatını kaybetti

Necmettin Cevheri, yaşlılığa bağlı rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Güven Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da 1930'da dünyaya gelen Cevheri, Adalet, Tarım ve Turizm bakanlıkları ile başbakan yardımcılığı yaptı.

NECMETTİN CEVHERİ KİMDİR?

Necmettin Cevheri 1930 Şanlıurfa doğumludur. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukatlık, çiftçilik, 2., 3. , 4., 5., 19. , 20. ve 21. Dönem Şanlıurfa Milletvekilliği ile Turizm ve Tanıtma, Adalet, Tarım ve Köyişleri, Devlet Bakanlıkları, Başbakan Vekilliği görevlerinde bulunmuştur.

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