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Eski eşinden Okan Karacan hakkında suç duyurusu. Kapısının önünde olay çıkarmıştı

Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ile alacak verecek meselesi yüzünden karakolluk olan Okan Karacan hakkında yeni iddialar gündeme geldi. Okan Karacan'ın 3 ay önce boşandığı eski eşi Zeynep Kadıoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 14:00
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Eski eşi Okan Karacan hakkında suç duyurusunda bulundu. Kapısının önünde olay çıkarmıştı

Eski eşinden Okan Karacan hakkında suç duyurusu. Kapısının önünde olay çıkarmıştı
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Eski eşi Zeynep Kadıoğlu'nun yapım şirketine polislerle giden Okan Karacan burada olay çıkarmış polislerle de arbede yaşamıştı. Eski karısının peşini bırakmayan sunucu için Zeynep Kadıoğlu suç duyurusunda bulundu.

 

Sabah'ta yer alan habere göre; ünlü sunucu eski karısının peşini bırakmıyor. Kadıoğlu, 29 Mart günü Karacan'ın şirketinin önüne gelerek durmaksızın kornaya basıp ardından 'Allah belanı versin ananı s...., o....u' şeklinde hakaretler savurduğunu anlattı.

'FENOMENLE ALDATTI' İDDİASI

Kadıoğlu, eski eşinin "Kimlerle birlikte olduğunu biliyorum" şeklinde hakaret içerikli sözler sarf ettiğini söyledi. Ayrıca, Karacan'ın evli olduğu süre içerisinde kendisini defalarca aldattığını, aldattığı kişiler arasında fenomen B.C.'nin de olduğunu, hatta kendisine gönderdiği paraların dekontlarının mevcut olduğunu iddia etti.

SAHTE HESAPLARDAN TACİZ İDDİASI

Ayrıca madde bağımlılığından dolayı evliliğinin bittiğini ve Karacan'ın çocuklarına iyi bir baba profili oluşturmadığını ifade eden Kadıoğlu, eski eşinin cezalandırılmasını talep etti.

Yaşanan tartışmanın ardından Okan Karacan hakkında tekrar uzaklaştırma kararı aldığını belirten Zeynep Kadıoğlu, eski eşinin sosyal medyada sahte isimlerle kendisine sürekli tacizde bulunduğunu, 'Tanışabilir miyiz?' şeklinde mesajlar atarak tuzağa düşürmeye çalıştığını belirtti.
 

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