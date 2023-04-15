Okan Karacan gözaltına alındı

Snob Magazin'in özel haberine göre; Üç ay önce boşanan Okan Karaca ile eski eşi Zeynep Kadıoğlu, arasında sular durulmuyor. İki çocuğu olan ikili, geçtiğimiz ay alacak yüzünden karakolluk olmuştu.

Eşiyle birlikte açtığı Onka Medya ve Berton Medya şirketinde alacağı olduğunu ve içeri sokulmadığını söyleyen Okan Karacan, "Darp edildim" demişti. Eski eşi Zeynep Kadıoğlu ise, " Yasaklı madde kullanıyor, çocuklarımı uzak tutuyorum, uzaklaştırma kararı aldım" karşılığını vermişti. İkili, birbirinden şikayetçi olmuştu.

Dün akşam ise Okan Karacan, eski eşi, eski kayınvalidesi ve eski baldızıyla tartıştığı iddia edildi. Kadıoğlu, annesi ve kardeşi, karakola giderek, Karacan'ı şikayet etti. Gözaltına alınan komedyenin, daha sonra adliyeye sevk olduğu ortaya çıktı.