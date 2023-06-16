Işın Karaca paylaşımına 'Bu bir başarı hikayesi' sözleriyle başladı

Kızı Mia'nın disleksi hastası olduğunu açıklayan ve yaşadıkları süreç hakkında takipçilerine bilgi veren Işın Karaca, taktir almaya giden süreci şöyle anlattı.

Bu bir başarı hikayesi...

Asla taktir peşinde konuşan bir ebeveyn olmadım. Kızımın iyi olduğu dallarda daha da iyi olması için destek verdim, hepte vereceğim. Mia'ya 3 yıl disleksi tanısı kondu (öğrenme şekli başka olan bir çoçuğum var) zekası üstün, ama normal öğretim şekli ile öğrenemiyor.

Raporlandırmak istemedik başlarda, mücadele etmeyi denedi. Sonra bir gün, anne, öğrenmek istiyorum, ama almıyor kafam dedi. Uzun uzun toplantılar yaptık. Sonunda raporu almaya karar verdik…

Mia’nın öğrenme şeklini değiştirince bu sene sonuçları da değişti.

Ay bu çocuk okumuyor deyip pes etmedik.

Bu çocuk tembel demedik...

Mücadele ettik ve bu senenin sonucu taktir.

Gözlerim dolu dolu…

Konu ne taktir ne teşekkür...

Konu tamamiyle kendi ile yarışı. Bu başarı tüm destek veren öğretmenlerimiz ve okulumuzun desteği ile oldu.

Çocuklarımızı sevgi ve özveri ile büyüttüğünüz için minnettarım. Tüm karne alan çocuklarımızı kocaman kucaklıyorum. Tatil başlasın Mia...