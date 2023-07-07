Işın Karaca yakalandığı hastalığı sosyal medyadan duyurdu

Şarkıcı Işın Karaca, uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaştı. Saçlarının tamamen döküldüğü görülen Karaca, sevenlerini oldukça üzdü.

Güçlü sesinin yanı sıra zaman zaman yaptığı çıkışlar ile de adından söz ettiren Işın Karaca'dan beklenmedik bir haber geldi.

Ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından yayınladığı bir fotoğrafla son halini sevenleriyle paylaştı.

Saçları dökülen Karaca paylaşımına uzun bir açıklama yazdı. Karaca'nın paylaşımında,

'Gördüğünüz üzere saçım yok

Kaşlarım yok

Kirpiklerim de

Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık

Siz bilmeden ben neler atlatmışım..

Siz bilmeden en zor günümde bile peruk takıp şarkılarını bangır bangır söyledim.

Çünkü hayat bunu gerektiriyordu…

Saklamak artık daha zor gelmeye başladı hastalıktan. Paylaşma sebebim bu…

En son sevgilin nuru arayıp, sorgulayanlar olmuş.

Ben hep bir umutla saçlarım geri gelecek diye beklerken hastalık bu noktaya gelince benim uzun bir süre kel kalacağımı anlayınca yükü hafifletmem gerekiyordu..

Hayır arkadaşlar kanser tedavisi görmüyorum!!

Hastalığımın adı Alopeci Universal (AU)

Kısaca saç kıranın son evresi..

Hemen bunu söylemem gerekir ki ortalığı kimse karıştırmasın

Kemoterapi tedavisi gören herkese Allah acil şifa versin..

Amacım asla hastalık kıyaslamak değil.

Herkesin yaşadığı kendine zaten zor

Benimkisi ise İki yıldır süregelen bir yaşam.

Hikayem çok uzun ama bir o kadar kısa.

İyi okuyun…

İlk aşıdan bu yana kafamda minik minik yaralar oluştu.

Alerji mi dedik, 10 doktor gezdim…

Değilmiş!

Endokrinolojiye bağlı bir durum mu dedik

O da değilmiş..

"ÇÜNKÜ ANLATAMADIM"



Sıra geldi ikinci aşıya..

Aşıdan 2 hafta sonra o minik minik yaralar saçlarımlarla beraber döküldü.

Biz o arada Emir’le saç modelleri üretmek için kuş tutuyoruz… Takma, yapıştırma, kelleyi boyama.. ne ararsan yaptık..

Haydi ben bunun Üstüne bir de covid oldum mu! O minik minik dökülen saçlar bir anda para para döküldü. Baya Alopcia Areta olmuşum…

İkinci kez covid geçirdiğimde dökülen para para bölgeler iyicen açıldı…

Örtmek artık imkansız olmuştu..

Ve ben içime kapanıp kimseyle görüşemedim..

Çünkü Anlatamadım...

En sevdiklerimin cenazesine bile gidemedim. Millet beni asosyal zannediyor, halbuki kendimle savaşıyorum o arada…

Her şeyi konuşabilen kadın kendince sustu…

Bu arada sürekli tedavi görüyorum.

Kafama yediğim iğne sayısını, yuttuğum akıllı ilaçların miktarını unuttum..

Hiç biri fayda göstermedi…

2 Ocak 2023’te hem Covid hem influenza geçirdim, inanılmaz bir kombo!

Hiç tavsiye etmem…" notunu düştü.