9 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi. İstediği takımla imzalayabilecek

Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi. İstediği takımla imzalayabilecek

Ronaldo'nun Al-Nassr'a transfer olmasından sonra gözden çıkarılan ve sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar için Beşiktaş devreye girdi.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 12:17
Takip Et

Eski golcü için girişimlere başlandı. Beşiktaş harekete geçti

Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi. İstediği takımla imzalayabilecek
+
Aa
-

Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Vincent Aboubakar, birçok kulübün transfer radarına girmişti. Golcü futbolcunun, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından kulübüyle tüm bağlarını kopardığı haberleri gündemde yer alırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti.. Böylece ocak ayında 30 yaşındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

VEGHORST GİDİYOR ABOUBAKAR GELİYOR

Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Wout Weghorst'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladı. Golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istiyor. Yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
1
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Altılı masada çifte formül. Seçime 3 partiyle girilebilir
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
2
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Maçtan sonra protesto edildi. Ali Koç'tan flaş karar ve çarpıcı açıklama
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
3
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Yunan Bakan Yardımcısı'ndan ülkeyi karıştıran Türkiye açıklaması
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
4
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Galatasaray yenilgisi camiayı sarstı. Fenerbahçe'de Volkan Demirel sürprizi
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
5
﻿Cem Yılmaz derbi ardından
﻿Cem Yılmaz derbi ardından "10 yılda bir" yorumunu yaptı
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
6
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿EYT'de gün kazanıp yaşı öne çekmek mümkün
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
7
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Babacan: Altı parti tek bir listeden seçime girecek diye bir şey yok
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Borsa günün ilk yarısında geriledi
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Görev sırasında temizlik işçisine tokat
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Kayseri’de zincirleme kaza: 6 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
﻿Siirt'te minibüs devrildi: 6'sı ağır 12 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.