Beşiktaş'ta Aboubakar gelişmesi. İstediği takımla imzalayabilecek

Dünya Kupası’nda Kamerun formasıyla sergilediği müthiş performans sonrası Vincent Aboubakar, birçok kulübün transfer radarına girmişti. Golcü futbolcunun, Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr'a imza atmasının ardından kulübüyle tüm bağlarını kopardığı haberleri gündemde yer alırken sürpriz bir gelişme yaşandı.

Al Nassr'ın, Ronaldo'ya yabancı kontenjanında yer açmak için Beşiktaş 'ta 3 sezon futbol oynayan Kamerunlu Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshettiği iddia edilmişti.. Böylece ocak ayında 30 yaşındaki futbolcu istediği takımla sözleşme imzalayabilecek.

VEGHORST GİDİYOR ABOUBAKAR GELİYOR

Her ne kadar ismi bir süredir Fenerbahçe ile anılsa da Wout Weghorst'ta yaşanan son gelişmelerin ardından Vincent Aboubakar, eski takımı Beşiktaş'ın gündemine geldi. Siyah-beyazlı ekibin Kamerunlu golcü için harekete geçtiği öğrenildi. Beşiktaş, Vincent Aboubakar için görüşmelere başladı. Golcü futbolcu yıllık 2.6 milyon euro net maaş istiyor. Yıllık ücret konusunda anlaşılması halinde Aboubakar 3. kez Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.