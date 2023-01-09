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Beşiktaş'ın istediği Abaobukar'ın menajerinden flaş açıklama

Beşiktaş'ın gündeminde olan Vincent Aboubakar'ın menajeri açıklamalarda bulundu

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:03
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Aboubakar gelecek mi? İşte ilk açıklama

Beşiktaş'ın istediği Abaobukar'ın menajerinden flaş açıklama
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Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılmasının gündeme gelmesinin ardından transferi için görüşmelerin başladığı Vincent Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi açıklama yaptı.

Ronaldo'nun Al Nassr'a transfer olmasıyla takımdan ayrılacak olan Aboubakar'ın menajeri Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada Türkiye'den teklif aldıklarını doğruladı ancak takım ismi vermedi.

Aboubakar'a daha önce Fenerbahçe'nin de talip olduğu belirtilmişti.

Menajer, "Al Nassr ile henüz tam olarak ilişkimiz kesilmedi. Oyuncumuzun alacağı var. Aboubakar için İspanya, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Şartlara bakıp, değerlendireceğiz" dedi. 

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