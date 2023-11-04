Eski İsrail Başbakanı Lapid’den Erdoğan'a: İnsan hakları konusunda nutuk dinleyecek değiliz

İsrail'in eski başbakanı ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, Yunanistan'ın kamu yayıncısı ERT'ye Hamas ile devam eden çatışmalar hakkında konuştu.

Lapid, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını da değerlendirdi.

Euractiv'in aktardığına göre, Hamas'a desteği için Erdoğan'ı eleştiren Lapid, "Erdoğan'dan insan hakları konusunda nutuk ya da talimat dinlemeyeceğiz. Masum insanları öldüren bir terör örgütü olan Hamas'ın yanında olması Türkiye için utanç verici ve elbette İsrail ve Türkiye arasında düzeltmenin uzun zaman alacağı bir kriz de yaratıyor" dedi.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenen mitingdeki açıklamasının ardından dün de Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 10'uncu Zirvesi'nde Gazze'deki duruma ilişkin konuşmuş, İsrail'in Gazze'de 28 gündür insanlığa karşı suç işlediğini söylemişti.

Erdoğan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Filistin'de tüm dünyanın gözleri önünde benzeri görülmemiş bir insanlık dramı yaşanıyor. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, mülteci kampları bombalanıyor. Masum çocuklar acımasızca katlediliyor. 7 Ekim'den beri şahit olduklarımızı mazur gösterecek, bu vahşeti anlatacak hiçbir kavram yoktur. Açık ve net söylemek gerekirse Gazze'de tam 28 gündür insanlığa karşı suç işlenmektedir. Bu kriz ilk patlak verdiği andan itibaren Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Önceliğimiz insani ateşkesin süratle tesis edilmesidir."