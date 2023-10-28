Erdoğan’ın İsrail’e sert çıkışı kurmaylarını bile şaşırttı. Ankara kulislerinden sızdı

Ankara kulislerinden sızan iddialara göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsrail’e sert çıkışı kurmaylarını bile şaşırttı. AKP’lilerin özellikle dış politika ve ekonomi konusunda endişeli oldukları öğrenildi. Gazeteci Nuray Babacan, AKP içinden gelen kulis bilgilerini yazdı.

Erdoğan’ın İsrail’e sert çıkışı kurmaylarını bile şaşırttı. Ankara kulislerinden sızdı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, İsrail'in Gazze saldırısının ilk günlerinde tutunduğu sakin tavır, yerini gittikçe sertleşen ifadelere bıraktı.

Erdoğan 10 günde, izlediği denge politikasından tamamen uzaklaştı. Son olarak İsrail'le yapılması planlanan enerji anlaşmalarının askıya alındığı iddia edildi. Erdoğan'ın Hamas'ı mücahit olarak tanımlamasının ardından ABD'den de açıklama geldi. ABD Hamas'ı 1997'den beri terör örgütü olarak sınıflandırdığını açıkladı.

Gazete Pencere'den Nuray Babacan, AKP içinden kulis bilgileri aktardığı yazısında "Hükümetin Gazze saldırısı konusunda 10 günden beri süren denge politikasından tamamıyla uzaklaşan sert sözleri, partide politika yapan en muhafazakar görüşte olanların bile ‘Bu kadarını beklemiyorduk’ yorumuyla karşılandı" dedi.

Nuray Babacan'ın yazısının ilgili bölümleri şöyle:

"Erdoğan’ın “Hamas terör örgütü değil. Kurtuluş ve mücahitler grubudur” sözleri AKP’lilerin bile beklentilerini aştı.

Öncelikle geçtiğimiz aylarda AB’ye yeniden çıpalanmak için gerekenin yapılacağını söyleyen Erdoğan’ın, Avrupa Birliği’nin Hamas’ı terör örgütü ilan eden açıklamasının ardından sarf ettiği sözler, ilişkilerde yeni duvarlar örülmesine neden olacak. AKP’lileri bu açıklamanın ekonomiye ve Türkiye’nin dış politikadaki arabulucu pozisyonuna vereceği zarar daha çok ilgilendiriyor.

FİDAN VE ŞİMŞEK ZORDA

Erdoğan, Bakan Fidan’ın dengeli ve arabuluculuk üzerine inşa ettiği dış politika ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomiyi rayına oturtmak için batılı ülkelerden Körfez ülkelerine kadar kaynak aramaya yönelik turlarını bir çırpıda zora soktu. Dövizdeki ani artış, borsada yaşanan şok dalgası, AKP’lilerinin endişelerinin başlıcaları."

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