Elon Musk ''uğraşıyorum'' diyerek duyurmuştu. Apple ve Twitter arasındaki gerginlikte son durum

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan dünyanın en zengin iş insanlarından Elon Musk, uygulamada köklü değişiklikler yapmış, bu durum da dev markalar tarafından 'reklam kaldırma yöntemiyle' protesto edilmişti.

Uygulama için çalışma yapan Musk büyük şirketlerin tekrar uygulamaya reklam vermesi için çalıştığını söyledi. Buna göre Twitter, reklam için en az 500.000 dolar ödeyen şirketlere, 1 milyon dolarla eş şekilde gösterim sağlayacak; 350.000 dolar ödeyenlere yüzde 50 oranında ek gösterim verilecekti. Platform bunlara ek olarak 200.00 dolar ödeyenlere ise harcadıklarının dörtte biri değerinde ek reklam gösterim sağlayacaktı.

Twitter’ın en önemli reklam verenlerinden birisi olan Apple’ın CEO’su ile birebir görüşme yapan Elon Musk, reklam konusunda rüzgarı tersine döndürmeyi başardı. Elon Musk’tan yapılan açıklamaya göre Apple, Twitter üzerindeki reklamlarda eski seviyesine tekrar döndü.

Elon Musk, reklam gelirlerini eski hâline döndürmek adına diğer büyük şirketlerin yöneticileri ile görüşme gerçekleştirebileceğini belirtti.