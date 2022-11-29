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Meryem Uzerli paraya para demiyor. Milyonları cebine koymaya devam ediyor

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, ilk anlaşmasında 6 milyon lira aldığı bir mücevher markasıyla 8 milyon TL’ye anlaşma yeniledi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 15:01
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Ünlü oyuncu Meryem Uzerlli, dudak uçuklatan bir ücretle reklam anlaşmasını tazeledi

Meryem Uzerli paraya para demiyor. Milyonları cebine koymaya devam ediyor
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Ensonhaber.com'un haberine göre 10 milyon dolar serveti olduğu konuşulan Türkiye'nin en zengin aktrisi olan Meryem Uzerli, güzel paralar kazanmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz haftalarda İranlı bir modacının markasıyla iki yıllık reklam anlaşması yapan güzel oyuncunun, karşılığında 2 milyon dolar aldığı iddia edilmişti.

Marka yenilemek istedi

Rol aldığı film ve dizilerden çok reklamlar sayesinde hatırı sayılır bir servet elde eden Meryem Uzerli, geçtiğimiz yıl çalıştığı bir mücevher markasıyla da iş birliğini yeniledi. Güzel oyuncu, önceki gün markanın yeni koleksiyonu için kamera karşısına geçti.

8 milyonTL

Geçtiğimiz sene aynı markanın reklamlarında boy göstermek için 6 milyon TL ücret alan Meryem Uzerli, bir yıllık yaptığı yeni anlaşma karşılığında da 8 milyon TL'yi cebine koydu.

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