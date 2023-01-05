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Ünlü model Merve Büyüksaraç hamile olduğunu açıkladı

2017 yılında iş insanı Gökhan Ciner'le dünya evine giren Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, ikinci kez anne olacağını sosyal medyadan duyurdu.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 16:48
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Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç ikinci kez anne oluyor

Ünlü model Merve Büyüksaraç hamile olduğunu açıkladı
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Eski Türkiye güzeli Merve Büyüksaraç, 2017 yılında iş insanı Gökhan Ciner'le evlendi.

Amerika'nın Atalanta şehrinde bir restorana giden Büyüksaraç, karnı burnunda pozlarını Instagram'dan yayınladı. İkinci kez anne olacak Büyüksaraç, ilk çocuğunu doğurmadan önce yine aynı mekana gittiğini belirtti.

Model, "En son buraya yemeğe geldiğim, tatlı niyetine bu sarı kuzumu doğurmuştum. Şimdi 40'ıncı haftayı devirdiğime göre yine bir şans vereyim dedim" ifadelerini kullandı. 
 

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