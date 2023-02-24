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Ayrı yaşadığı eşi eski ünlü tenisçi Boris Becker hakkında skandal ifadeler kullandı

Geçtiğimiz aylarda İngiltere’de hapis yatan ve salınan ünlü eski tenisçi Boris Becker hakkında ayrı yaşadığı eşi çok sert ifadeler kullandı. Boris, için ‘şeytan’ dedi.

Haber Giriş: 24 Şubat 2023 Cuma - 13:40
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Eski ünlü tenisçi Boris Becker hakkında eşinden skandal sözler

Ayrı yaşadığı eşi eski ünlü tenisçi Boris Becker hakkında skandal ifadeler kullandı
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3 kez Wimbledon, 2 kez Amerika Açık ve 1 kez de Avustralya Açık olmak üzere toplamda 6 Grand Slam şampiyonluğu bulunan Alman tenisçi Boris Becker geçtiğimiz aylarda İngiltere’de hapse girmişti.

ŞEYTANA BENZETTİ

Bild’e konuşan Boris Becker’in ayrı yaşadığı eşi Lilly Becker, onun hakkında ağır sözler söyledi. 13 yaşındaki oğullarına kötü davrandığını belirttiği Boris’i ‘dünyanın onun etrafında döndüğünü sanan şeytana benzetti.

Becker'in oğlunu hapisten çıktıktan sonra 10 gün aramadığını ve Noel Günü onunla sadece iki dakika konuştuğunu iddia etti.

Lilly, "Hapishane, Boris'i daha iyi bir insan yapmadı. Boris, tüm dünyanın Boris Becker'in etrafında döndüğü kendi dünyasında yaşıyor. Hapse girmesi benim suçum değil. İtibarını tek başına mahvetti’’ dedi.

2.5 YIL HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İngiltere’de borçlarını ödememek için 2,5 milyon sterlin değerindeki varlıklarını saklamakla suçlanan Becker, iflas beyanında usulsüzlük yaptığı gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

7.5 ay hapis yatan eski yıldız, geçtiğimiz aralık ayında hapishaneden salıverildi ve ülkeden sınır dışı edildi.

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