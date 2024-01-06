Eskiden kimse yüzüne bakmazdı şimdi et fiyatlarını solladı. Fiyatını gören kasaptan eli boş çıkıyor

Yardımcı, Et ve Süt Kurumu'nun müdahalesiyle artışın durdurulduğunu da açıkladı.

Dolayısıyla vatandaşlar kırmızı et alamadığı için sakatata yöneldi. Ancak kasaplarda da satışlar düştü.

Osman Yardımcı, “Eskiden yüzüne bakılmazdı.. İşkembenin kilosu 10 lira, karaciğerin 30 lira idi. Bugün ise 1 kilo işkembe 130 lira oldu. Şimdilerde etten pahalı oldu" dedi.

FİYATI GÖREN KASAPTAN ÇIKIYOR

Esnaf Ali Kıraç ise “Karaciğer 380, dil 400, yürek 170, işkembe 100 lira. 3'te 1 müşterimiz fiyatı görünce geri dönüyor. Fiyatlar daha artacak. Haftalık değişiyor" diye konuştu.



Vatandaş Alper Baykara ise “1 kilo alırken 750 grama düşmüştü. Şimdi yarım kilo alabiliyorum. Etle yarışıyor, hatta etten de pahalı olduğunu gördüm" ifadelerini kullandı.