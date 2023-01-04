Eskişehir Odunpazarı işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, bünyesinde vasıta şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 8 Ocak 2023 olarak açıklandı.
Başvurular sadece [email protected] adresi üzerinde yapılacak olup herhangi bir kuruma fiziki başvuruda bulunulmayacaktır. Uygun görülen başvuruya dönüş yapılarak mülakata çağırılacaktır.
MÜRACAAT KOŞULLARI
*Bay,
*E sinifi ehliyeti olan,
*SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi olan,
*Bedensel bir engel durumu olmayan,
*18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük,
*Toz ve kokuya kronik ve alerjik bir rahatsızlığı olmayan,
*Askerlik hizmetini tamamlamış,
*Emekliliğe hak kazanmamış.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
*1 Adet Fotoğraf
*1 Adet Özgeçmiş
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