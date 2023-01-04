Eskişehir Odunpazarı işçi alacak

İŞKUR'un internet sitesinde yer alan ilana göre; Eskişehir Odunpazarı, bünyesinde vasıta şoförü olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 8 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Başvurular sadece [email protected] adresi üzerinde yapılacak olup herhangi bir kuruma fiziki başvuruda bulunulmayacaktır. Uygun görülen başvuruya dönüş yapılarak mülakata çağırılacaktır.



MÜRACAAT KOŞULLARI

*Bay,

*E sinifi ehliyeti olan,

*SRC belgeleri ve psikoteknik belgesi olan,

*Bedensel bir engel durumu olmayan,

*18 yaşından büyük, 45 yaşından küçük,

*Toz ve kokuya kronik ve alerjik bir rahatsızlığı olmayan,

*Askerlik hizmetini tamamlamış,

*Emekliliğe hak kazanmamış.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

*1 Adet Fotoğraf

*1 Adet Özgeçmiş