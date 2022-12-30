PSV Eindhoven Milan'a fark attı

Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile İtalya'nın Milan takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

PSV Eindhoven çok hızlı başladığı maçta rakibini şoke etti.

Daha 8. dakikada Guus Til'in golüyle öne geçen PSV, 21. dakikada Madueke'nin golüyle farkı açtı. Hollanda takımının son golünü de 56. dakikada yine Madueke attı.

PSV Eindhoven, sahadan 3-0 galip ayrıldı.