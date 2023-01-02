2 Ocak 2023 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Sağlık
  • >
  • Bu ilana kanmayın. İyileştirecek denilen serumlar hayatınızı mahvediyor

Bu ilana kanmayın. İyileştirecek denilen serumlar hayatınızı mahvediyor

İstanbul’da hastaları evde vitaminli serumlarla iyileştireceğini iddia eden ilanlar asılmaya başlandı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 10:21
Takip Et

İstanbul’da evde vitaminli serum ilanları asılmaya başlandı

Bu ilana kanmayın. İyileştirecek denilen serumlar hayatınızı mahvediyor
+
Aa
-

Cumhuriyet’ten Berfin İnetaş’ın haberine göre, İstanbul’da otobüs durakları, elektrik direkleri gibi belirli alanlara, “evde vitaminli serum” başlıklı ilanlar yapıştırıldı.

İlanda, genel vücut ağrısı, halsizlik, grip gibi şikâyeti olanların, ağrı kesici ve vitamin içerikli serumlarla evde tedavi edilebileceği bilgisi yer aldı. İlanda yer alan telefon numarasından ulaştığımız kişi, özel bir hastanede hemşire olduğunu belirterek, isteyen herkese 900 lira ücret karşılığında serum uygulayabileceğini söyledi. Kişi sayısı artarsa grup indirimi uygulayacağını vurgulayan kişi “Antibiyotik içermediği için yan etkisi de bulunmuyor” dedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, tıbbi bilgisi bulunmayan kişilerin ve bazı sağlık çalışanlarının sağlığı ticarete dönüştürerek insanların hayatlarını riske attığı konusunda vatandaşları uyardı.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Tıbbi tedavi uygulamak için tek yetkilinin “hekim” olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Bu eylem 1219 sayılı yasanın 25’inci maddesine göre açıkça suç teşkil eder. Hekim, tıbbi bir talimat düzenlemeden hemşirelerin tedavi uygulama yetkisi bulunmaz. Damar yolu açarak yapılan bu uygulama, son derece ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, bu tür uygulamalar, mutlaka hekim talimatı ve gözetimiyle, bir sağlık kurumunda yapılmalı. Çevrede bulunan bu tür yasadışı uygulamalar, yerel yönetimler tarafından takip edilmeli. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür bilim dışı ilanların asılı kalmasına izin vermeyerek yasal işlem başlatmalı” ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf örnektir.)

"BÖYLE İSTEK BİLİMSEL DEĞİL"

Hastaları, serum tedavisi için ısrar etmemeleri konusunda uyaran Ahmet Saltık, “Böyle bir talep bilimsel değil. Hastalar, tedavilerini kendileri belirleyemez. Eğer hekim gereksinim duyarsa damar içi sıvı tedavisi uygular. Sıklıkla, hasta yatırılarak tedavi edilir. Hekim ihtiyaç duymuyorsa hastaların serum talebi yersiz ve yanlıştır. Sağlık personellerine verilen eğitimlerin kapsamı genişletilmeli. Bu tür ihlallerle karşılaşmamak için sorumlulukların ve etik kuralların daha iyi öğretilmesi gerekir” dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
1
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿İmamoğlu kendisini terörle suçlayan vatandaşı sorduğuna soracağını pişman oldu
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
2
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿Uzman isimden emekli ve memur maaşı zam oranı açıklaması
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
3
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿İktidarın faiz politikasında kimi referans aldığı ortaya çıktı. Aykut Erdoğdu açıkladı
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
4
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Cinayete kurban giden Sinan Ateş'in eşinden açıklama geldi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
5
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'da flaş Mertens gelişmesi
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
6
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Galatasaray'ın istediği Milanlı futbolcu açıklandı. 'Flaş haber' diyerek duyurdular
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
7
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'tan çılgın parti. Zehra Güneş de katıldı
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿İstanbullular dikkat! Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Garajda yangın çıktı. Traktör cayır cayır yandı
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Süt ısıtırken elbisesi tutuşan yaşlı kadın, yangında öldü
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
﻿Yatak odasında basılan adamın görüntüleri rekor kırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.