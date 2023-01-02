Bu ilana kanmayın. İyileştirecek denilen serumlar hayatınızı mahvediyor

Cumhuriyet’ten Berfin İnetaş’ın haberine göre, İstanbul’da otobüs durakları, elektrik direkleri gibi belirli alanlara, “evde vitaminli serum” başlıklı ilanlar yapıştırıldı.

İlanda, genel vücut ağrısı, halsizlik, grip gibi şikâyeti olanların, ağrı kesici ve vitamin içerikli serumlarla evde tedavi edilebileceği bilgisi yer aldı. İlanda yer alan telefon numarasından ulaştığımız kişi, özel bir hastanede hemşire olduğunu belirterek, isteyen herkese 900 lira ücret karşılığında serum uygulayabileceğini söyledi. Kişi sayısı artarsa grup indirimi uygulayacağını vurgulayan kişi “Antibiyotik içermediği için yan etkisi de bulunmuyor” dedi.

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Saltık, tıbbi bilgisi bulunmayan kişilerin ve bazı sağlık çalışanlarının sağlığı ticarete dönüştürerek insanların hayatlarını riske attığı konusunda vatandaşları uyardı.

HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYOR

Tıbbi tedavi uygulamak için tek yetkilinin “hekim” olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Saltık, “Bu eylem 1219 sayılı yasanın 25’inci maddesine göre açıkça suç teşkil eder. Hekim, tıbbi bir talimat düzenlemeden hemşirelerin tedavi uygulama yetkisi bulunmaz. Damar yolu açarak yapılan bu uygulama, son derece ciddi komplikasyonlara neden olabilir. Dolayısıyla, bu tür uygulamalar, mutlaka hekim talimatı ve gözetimiyle, bir sağlık kurumunda yapılmalı. Çevrede bulunan bu tür yasadışı uygulamalar, yerel yönetimler tarafından takip edilmeli. Yetkililer, halk sağlığını tehdit eden bu tür bilim dışı ilanların asılı kalmasına izin vermeyerek yasal işlem başlatmalı” ifadelerini kullandı.

(Fotoğraf örnektir.)

"BÖYLE İSTEK BİLİMSEL DEĞİL"

Hastaları, serum tedavisi için ısrar etmemeleri konusunda uyaran Ahmet Saltık, “Böyle bir talep bilimsel değil. Hastalar, tedavilerini kendileri belirleyemez. Eğer hekim gereksinim duyarsa damar içi sıvı tedavisi uygular. Sıklıkla, hasta yatırılarak tedavi edilir. Hekim ihtiyaç duymuyorsa hastaların serum talebi yersiz ve yanlıştır. Sağlık personellerine verilen eğitimlerin kapsamı genişletilmeli. Bu tür ihlallerle karşılaşmamak için sorumlulukların ve etik kuralların daha iyi öğretilmesi gerekir” dedi.