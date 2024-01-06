Eskişehir'de 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Katkı maddeleriyle vatandaşları böyle zehirliyorlar

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezindeki 2 şüpheli kişinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalar adı altında sattığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından izlenen 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

VATANDAŞLARI ZEHİRLEMEYE KALKTILAR

Operasyonlar sırası yapılan incelemelerde 2 şüpheli şahsın ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya koyup sahte zeytinyağı üreterek bu yağları da başka markalar adı altında basarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

845 SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli kişilerin ev, araç ve depolarında yapılan aramalarda 845 litre sahte zeytinyağı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

262 BİN 477 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınıp Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 şüpheli kişiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 262 bin 477 lira idari para cezası kesildi.