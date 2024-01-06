Eskişehir'de 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Katkı maddeleriyle vatandaşları böyle zehirliyorlar

Kaynak: Haber Merkezi
Eskişehir'de 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi. Katkı maddeleriyle vatandaşları böyle zehirliyorlar
Eskişehir'de bitkisel yağlara endüstriyel boya ekleyerek sahte zeytinyağı üretip sattığı belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı. Şüpheli şahısların deposunda 845 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şehir merkezindeki 2 şüpheli kişinin sahte zeytinyağı üretip, sahte markalar adı altında sattığını belirledi. Jandarma ekipleri tarafından izlenen 2 şüphelinin evlerine operasyon düzenlendi.

VATANDAŞLARI ZEHİRLEMEYE KALKTILAR

Operasyonlar sırası yapılan incelemelerde 2 şüpheli şahsın ucuz palm, pamuk, soya ve benzeri bitkisel yağların içine aroma ve endüstriyel boya koyup sahte zeytinyağı üreterek bu yağları da başka markalar adı altında basarak piyasaya sürdükleri belirlendi.

eskisehirde-845-litre-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1011-dhaphoto1.jpg

845 SAHTE ZEYTİNYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli kişilerin ev, araç ve depolarında yapılan aramalarda 845 litre sahte zeytinyağı ve 10 elektronik sigara ele geçirildi.

262 BİN 477 BİN LİRA ADLİ PARA CEZASI KESİLDİ

Gözaltına alınıp Jandarma Komutanlığı'na götürülen 2 şüpheli kişiye İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 262 bin 477 lira idari para cezası kesildi.

eskisehirde-845-litre-sahte-zeytinyagi-ele-gecirildi-1011-dhaphoto2.jpg

Son Haberler
Galatasaray taraftarının çabası yetmedi. Sarı-kırmızılılar 3-1 mağlup oldu Spor
Galatasaray taraftarının çabası yetmedi. Sarı-kırmızılılar 3-1 mağlup oldu
Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı Gündem
Çorum’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı
İltihapları bombalayan ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
İltihapları bombalayan ot ortaya çıktı
Son eğitim uçuşunda ölümden döndü Yaşam
Son eğitim uçuşunda ölümden döndü
Rüyada ustura görmek neye işaret? Rüyada ustura görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada ustura görmek neye işaret? Rüyada ustura görmek ne demek?
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı Gündem
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu. 10 gözaltı
Büyükçekmece’de trafik magandalığının sonu kazayla bitti Gündem
Büyükçekmece’de trafik magandalığının sonu kazayla bitti