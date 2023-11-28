Esra Balamir, Dilan Polat'la arasının bozulma nedenini anlattı

Dilan Polat; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanmıştı.

Gündemden düşmeyen fenomenin daha önce fotoğrafçılığını yaptığı sunucu ve oyuncu Esra Balamir, geçtiğimiz ay '2. Sayfa' programına konuk olmuş, Dilan Polat'la nasıl tanıştığını canlı yayında anlatmıştı.

"Klip çekimindeydim, Dilan Polat da klibe fotoğraf çekmeye gelmişti. Ben zaten onu tanıdığımda fotoğraf çekiyordu. Ortak tanıdığımız insanlar aracılığıyla bana ulaştı. 'Fotoğrafçıyım. Doğum fotoğrafı çekiyorum. Ünlülerin de fotoğrafını çekmek istiyorum. Benim ihtiyacım var yardımcı olur musun? Demet Akalın'ın da kızı var, onu da çekebilirim' dedi. Önceleri ciddiye almadım. Bana ilk bu taleple geldiğinde, ünlü arkadaşlarımla tanışmak isteyince aşırı rahatsız olmuştum. Birkaç kez daha beni arayıp, yardım isteyince 'tamam' dedim."

Esra Balamir, "Bir organizasyon için fotoğrafçı aranıyordu, ben de Dilan'ı çağırdım. Gideceğimiz yer biraz uzaktı. 'Toplu taşımayla geleceğim. Beni alır mısın?' dedi. Kendisini arabayla gidip otobüs durağından aldım. Organizasyonda Demet Akalın'la tanıştı. Demet'ın sahne programlarında fotoğraflarını çekiyordu. 4-5 sene sonra sosyal medyada çiçek dolu havuzlar, prodüksiyonlu çekimler, güzellik salonları görmeye başladım. Artık nereye gitsem adını duyuyordum. Sonra bu olaylar çıktı. Ben de pembe dizi izler gibi takip ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Balamir, "Benim bildiğim Dilan Polat fotoğraf çekiyordu ve çok ekonomik gücü olan bir insan değildi. Çevre edinmek istiyordu. O aradaki sürede ne oldu bilmiyorum. 4-5 tane son model arabası olduğunu öğrenince 'Aynı kişi mi?' diye çok şaşırdım. Hatta fotoğraf makinesini doğum gününde eşi almış" dedi.

Esra Balamir, bir kez daha '2. Sayfa' canlı yayınına katıldı ve 'Dilan Polat'la bağın birden mi kesildi?' sorusunu cevapladı.

Balamir, "Bana çok çok ayıp etti, çok kırıldım. Hakkımda olmadık şeyler konuştu. Hiç ağzımdan çıkmayan şeyleri gidip arkadaşıma söylemiş. Kendince bir şeyler uydurdu. Duyunca şoke oldum. 'Bir daha kimseye iyilik yapmayacağım' dedim. Dilan Polat sonrasında hamileyken arayıp, benden helallik istedi. 'Hamileyim, oğlum olacak. Bana çok iyilik yaptın, ben sana kötülük yaptım. Ne olur bana hakkını helal et" şeklinde konuştu.