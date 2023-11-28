Esra Balamir, Dilan Polat'la arasının bozulma nedenini anlattı

Esra Balamir, şu an cezaevinde olan sosyal medya fenomeni Dilan Polat hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Esra Balamir, Dilan Polat'la arasının bozulma nedenini anlattı

Dilan Polat; 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Suç örgütüne üye olmak', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Vergi kanununa muhalefet' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında eşi Engin Polat'la birlikte tutuklanmıştı.

6531206e86b24410507385f1.jpg

Gündemden düşmeyen fenomenin daha önce fotoğrafçılığını yaptığı sunucu ve oyuncu Esra Balamir, geçtiğimiz ay '2. Sayfa' programına konuk olmuş, Dilan Polat'la nasıl tanıştığını canlı yayında anlatmıştı.

269127.jpg

"Klip çekimindeydim, Dilan Polat da klibe fotoğraf çekmeye gelmişti. Ben zaten onu tanıdığımda fotoğraf çekiyordu. Ortak tanıdığımız insanlar aracılığıyla bana ulaştı. 'Fotoğrafçıyım. Doğum fotoğrafı çekiyorum. Ünlülerin de fotoğrafını çekmek istiyorum. Benim ihtiyacım var yardımcı olur musun? Demet Akalın'ın da kızı var, onu da çekebilirim' dedi. Önceleri ciddiye almadım. Bana ilk bu taleple geldiğinde, ünlü arkadaşlarımla tanışmak isteyince aşırı rahatsız olmuştum. Birkaç kez daha beni arayıp, yardım isteyince 'tamam' dedim."

65311fb186b24410507385eb.jpg

Esra Balamir, "Bir organizasyon için fotoğrafçı aranıyordu, ben de Dilan'ı çağırdım. Gideceğimiz yer biraz uzaktı. 'Toplu taşımayla geleceğim. Beni alır mısın?' dedi. Kendisini arabayla gidip otobüs durağından aldım. Organizasyonda Demet Akalın'la tanıştı. Demet'ın sahne programlarında fotoğraflarını çekiyordu. 4-5 sene sonra sosyal medyada çiçek dolu havuzlar, prodüksiyonlu çekimler, güzellik salonları görmeye başladım. Artık nereye gitsem adını duyuyordum. Sonra bu olaylar çıktı. Ben de pembe dizi izler gibi takip ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

esra-balamir-yillar-once-fotografcisi-olan-dilan-polat-in-cezaevi-girmesi-hakkinda-ne-dedi-w8y4k.jpg

Balamir, "Benim bildiğim Dilan Polat fotoğraf çekiyordu ve çok ekonomik gücü olan bir insan değildi. Çevre edinmek istiyordu. O aradaki sürede ne oldu bilmiyorum. 4-5 tane son model arabası olduğunu öğrenince 'Aynı kişi mi?' diye çok şaşırdım. Hatta fotoğraf makinesini doğum gününde eşi almış" dedi.

6565db0886b2442ea42fef32.jpg

Esra Balamir, bir kez daha '2. Sayfa' canlı yayınına katıldı ve 'Dilan Polat'la bağın birden mi kesildi?' sorusunu cevapladı.

653109af4e3fe11e148a7a96.jpg

Balamir, "Bana çok çok ayıp etti, çok kırıldım. Hakkımda olmadık şeyler konuştu. Hiç ağzımdan çıkmayan şeyleri gidip arkadaşıma söylemiş. Kendince bir şeyler uydurdu. Duyunca şoke oldum. 'Bir daha kimseye iyilik yapmayacağım' dedim. Dilan Polat sonrasında hamileyken arayıp, benden helallik istedi. 'Hamileyim, oğlum olacak. Bana çok iyilik yaptın, ben sana kötülük yaptım. Ne olur bana hakkını helal et" şeklinde konuştu.

İlgili Haberler
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi
Dilan Polat'ın avukatından açıklama. "İntihar etmek istiyorum" dediği iddia edilmişti
Sezgin ve Şükran Polat çifti boşanıyor iddiası .Dilan Polat'ın arkadaşı açıklama yaptı
Ali Koç tarafından Dilan Polat Engin Polat açıklaması. İddialara yanıt geldi
Esra Balamir’den Dilan Polat hakkında şok açıklama: Beş yıl önce otobüs durağından alıyordum
Öne Çıkanlar
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
Sıfır faizli 150 bin TL evlilik kredisinde yaş sınırı bilmecesi!
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 163. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
Fatih Terim Fonunda kuzuların sessizliği. Sedat Kaya foncuların neden korktuğunu açıkladı
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
MasterChef All Star mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star kaptanlık oyununu kim kazandı?
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
İşte kışın cildi güçlendiren besinler Sağlık
İşte kışın cildi güçlendiren besinler
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret Magazin
Bakan Göktaş'tan Zerrin Özer'e Darülaceze'de ziyaret
Kivinin çok az bilinen yararları Şifalı Bitkiler
Kivinin çok az bilinen yararları
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi Gündem
Engin-Dilan Polat soruşturması genişletildi. ‘Şampiyonlar Ligi’ fenomenleri için harekete geçildi
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz Sağlık
Kilo vermeyi nasıl sürdürebiliriz
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı Gündem
İtfaiye tırda sıkışan sürücüyü kurtardı
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı Magazin
Yabani'nin yıldızı Simay Barlas kalbini rol arkadaşına kaptırdı