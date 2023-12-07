Esra Ezmeci gelen soru karşısında resmen sarsıldı

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen ünlü psikolog Esra Ezmeci, kendisine gelen soruları ve itirafları köşesinden duyurmaya devam ederken bir kadından gelen şok bir soru ile resmen sarsıldı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Esra Ezmeci gelen soru karşısında resmen sarsıldı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

225504.jpg

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

Ezmeciye gelen son soru ünlü psikoloğun sarsılmasına neden oldu.

İşte o sarsıcı soru ve Ezmeci'nin cevabı...

screenshot-1-mtea.webp

*Kocam kadın olmak istediğini söyledi yıllardır erkeklerle oluyormuş 3 çocuk var ne yapmalıyım?

-Bu durumda çocuklarınız da olduğu için psikolojik destek alarak bu süreci yönetmeniz en doğrusu olur.

İlgili Haberler
Kocasını aldatan kadından inanılmaz bahane. Esra Ezmeci ateş püskürdü
Evli kadın yatak odasındaki büyük sırrını açıkladı. Esra Ezmeci'nin ağzı bir karış açık kaldı
Esra Ezmeci insanın yüzünü kızartacak soruları açıkladı. Kadınların hepsi yatak odası sırlarını anlattı
Esra Ezmeci'ye gelen kaynana itirafı şok etkisi yarattı. Okurken ağzınız açık kalacak
Öne Çıkanlar
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
11 yabancı uyruklu hapisten 'izinli firar' etti. Afgan, Suriyeli, Faslı ne ararsan var
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Yozgat KYK İl Müdürlüğü’nden skandal açıklama. Asansör düşmedi alt kata indi
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Son Haberler
Ameliyata giren belediye başkanı hayatını kaybetti Gündem
Ameliyata giren belediye başkanı hayatını kaybetti
Erden Timur 35 milyon doların akıbetini açıklayamadı Spor
Erden Timur 35 milyon doların akıbetini açıklayamadı
Türk kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili skandal iddia. Yeniçağ Yazarı Tolga Şahin kurye cinayetinin peşini bırakmıyor Gündem
Türk kuryeyi öldüren Somali Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili skandal iddia. Yeniçağ Yazarı Tolga Şahin kurye cinayetinin peşini bırakmıyor
Erbakan Erdoğan’a ittifak şartlarını tek tek iletti. ‘Kabul edilmezse seçime tek gireriz’ Gündem
Erbakan Erdoğan’a ittifak şartlarını tek tek iletti. ‘Kabul edilmezse seçime tek gireriz’
İskenderunspor Ankara'dan çıkamadı! Spor
İskenderunspor Ankara'dan çıkamadı!
Halil Falyalı cinayetinin zanlısı yakalandı Gündem
Halil Falyalı cinayetinin zanlısı yakalandı