Esra Ezmeci gelen soru karşısında resmen sarsıldı

Ünlü psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya hesabından, takipçilerinden gelen soruları cevaplamaya devam ediyor. Takipçilerinin özel hayatları hakkında gelen soruları yanıtlayan Ezmeci, yine çok konuşulacak paylaşımlarda bulundu.

Kitaplarında verdiği tavsiyelerle bilinen Ezmeci, son dönemlerde sosyal medyada da geniş kitlelere hitap ederek popülarite yakalamayı başardı.

Ezmeciye gelen son soru ünlü psikoloğun sarsılmasına neden oldu.

İşte o sarsıcı soru ve Ezmeci'nin cevabı...

*Kocam kadın olmak istediğini söyledi yıllardır erkeklerle oluyormuş 3 çocuk var ne yapmalıyım?

-Bu durumda çocuklarınız da olduğu için psikolojik destek alarak bu süreci yönetmeniz en doğrusu olur.