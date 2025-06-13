‘Eşref Rüya’ dizisi zirvede tek başına

Kanal D’nin Çarşamba akşamlarına damga vuran ‘Eşref Rüya’ dizisi, ekrana gelen 12. bölümüyle tüm kategorilerde zirvede yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Total’de 7.20, AB’de 6.26 ve ABC1’de 7.61 reyting alarak yayına başladığı günden bu yana ilk kez tüm gruplarda birinci olan dizi, aynı zamanda bütün kategorilerde de reytinglerini arttırdı. Demet Özdemir ve Çağatay Ulusoy’un başrolünde olduğu dizi, aldığı reytinglerin yanı sıra sosyal medyanın da en çok konuştuğu yapımlar arasında bulunuyor. Önümüzdeki hafta 13. bölümüyle sezon finali yapacak olan Tims&B Productions imzalı ‘Eşref Rüya’, 19 Mart’ta ekran yolculuğuna başlamıştı.

Aksiyon ve dram türündeki dizi, adını bilmediği bir aşkın esiri olan genç bir adamın hikâyesini konu alıyor.

Medya ve yayıncılık tek çatıda birleşti

Teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlediği günümüzde, zaman ayak uydurarak kurulan şirketlerin sayısı da artıyor. Bunlardan birisi de Coya Limited Şirketi… Medya ve yayıncılığı tek çatı altında birleştiren yeni nesil yaratıcı ajans modeli Coya Medya ve Coya Yayınları, Ankara’da faaliyetlerine başladı.

Tasarımcı, yayıncı ve iletişim stratejisti Betül Akyar tarafından kurularak hayata geçirilen şirket, sektöre güçlü bir giriş yaptı. Coya Medya; sosyal medya yönetimi, dijital kampanyalar, reklam, içerik üretimi, grafik ve ambalaj tasarımı gibi geniş kapsamlı hizmetleriyle markalara değer katacak.

Coya Yayınları ise, klasik yayınevi anlayışının ötesine geçerek yazarların eserlerini yalnızca yayımlamakla kalmayıp aynı zamanda onlara özel görsel kimlikler, tanıtım stratejileri ve özgün tasarımlar sunarak okurlarla kalıcı bağlar kurmalarını sağlayacak. Hayırlı olsun.

Gökhan Tepe’den ‘Derde Aşık Olmuşuz’

Türk müziğinin sevilen isimlerinden Gökhan Tepe, yeni şarkısı ‘Derde Aşık Olmuşuz’u Gökhan Tepe Production etiketiyle yayınladı.

Sözleri Şebnem Sungur’a, müziği Gökhan Tepe’ye ait şarkının düzenlemesini Alper Atakan yapmış. Yaz aylarının enerjisine ve romantizmine eşlik edecek şarkı, kalplere dokunan sözleri, akılda kalan melodisi ve Gökhan Tepe’nin etkileyici yorumuyla dillere pelesenk olacağa benziyor.

Yazın ruhuna uygun ve oldukça enerjik olan şarkıyı keyifle dinledim.