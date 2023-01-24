Estetik cerrahi yaşı 15’e düştü Gençlerdeki güzellik takıntısı endişe veriyor

Sosyal medyanın da etkisiyle beğenilme kaygısı artan gençler ve ergenler arasında estetik çılgınlığı yaşanıyor. Estetik talebinin 14-15’li yaşlara düştüğünü söyleyen uzmanlar, “Ergenlikte yapılan estetik, ileri yaşlarda yüzde şekil bozukluklarına sebep olabilir” uyarısında bulundu.

Son yıllarda Türkiye de dâhil dünyanın birçok ülkesinde gençlerin estetik ameliyatlara ilgisinin arttığını belirten Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı estetik operasyonların sağlık açısından ya da kişinin isteğine göre yapıldığını aktardı.

Sağlığa zarar verecek estetik operasyonların yapılmaması gerektiğini vurgulayan uzmanlar, “Özellikle burun ameliyatları için şimdiye kadar genelde kabul edilen yaş sınırı kızlarda 17, erkeklerde 18 iken son zamanlarda bunun 2 yaş geriye çekildiğini görmekteyiz” diye konuştu.

ESTETİK CERRAHİ NEDİR?

Estetik cerrahi denilince akla plastik cerrahi’nin bütünü gelir; estetik cerrahi bazen de cilde bakım/temizlik yapan estetisyen uygulamalarıyla karıştırılır.

Estetik Cerrahi, Plastik Cerrahi’nin bir yan koludur ve “Kozmetik Cerrahi” olarak da adlandırılır. Plastik Cerrahi’nin işlevselliğini kaybetmiş vücut uzuvlarını ve dokularını yeniden canlandırma gibi bir işlevi de olmasına karşın Estetik Cerrahi biraz daha işin kozmetik yanına odaklanır ve kötü görünen yerleri rötuşlamayı amaçlar. Dolayısıyla vücudunun herhangi bir yerinin daha iyi görünmesini hedefleyenlerin, Estetik Cerrahi yöntemlerine ve uzmanlarına başvurmaları gerekir.

Ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı vardır. Estetik ameliyatlar genellikle sağlıklı kişilerde ve tıbbi olarak normal kabul edilen vücut parçaları üzerinde uygulanır. Yani sağlık için zorunlu ameliyatlar değillerdir. Bu yüzden sonradan ortaya çıkabilecek aksiliklerin etkisi diğer zorunlu ameliyatlara göre daha üzücü olabilir. İleride sorun yaşamamak için bu tür ameliyatları tam teşekküllü hastane veya kliniklerde ve “Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı” olan cerrahlara yaptırmanız gerekir. Diğer alanlardaki doktorların estetik cerrahi işlemleri yapması tıbbi birçok problem yaratmakta, daha sonra hastalar düzeltilmesi güç komplikasyonlarla karşılaşabilmektedir. Hastaların Estetik Cerrahi alanına giren işlemleri mutlaka “Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi” ünvanına sahip uzman hekimlere yaptırması kendi yararlarına olacaktır.

Estetik Cerrahi’de her zaman ameliyat yapılması gerekmez. Estetik operasyon deyince daima iz bırakan ve kesikler barındıran operasyonlar akla gelmemelidir. Dolgular, cildi soyan derin lazer uygulamaları, kök hücre gibi uygulamalar, ameliyat sınıfına girmeyen ancak Estetik Cerrahlarca ya da Dermatoloji Uzmanlarınca yapılan/yapılması gereken uygulamalardır.