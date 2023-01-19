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Güzel olmak isteyenlere müjde. Kırışıklıkları yok ediyor

Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, ‘Esthemax’ uygulamasının aslında çok üst segment bir ürün olduğunu belirterek, “Düzenli olarak yapılırsa kalıcı olarak kırışıklıkları yok edebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 09:25
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Kırışıklıkları yok eden maske

Güzel olmak isteyenlere müjde. Kırışıklıkları yok ediyor
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İHA’nın haberine göre; Güzellik Uzmanı Sinem Çekinmez, şubelerinde uygulanmaya başlayan 'Esthemax' uygulaması hakkında bilgi verdi.

Esthemax’ın dünyada ödül almış maske grubunda 1 numara olan bir sistem olduğunu vurgulayan Güzellik Uzmanı Çekinmez, "Bununla birlikte 22 çeşit segmenti var. Cildin ihtiyacına göre hangi segmente uygunsa o segmentle birlikte cilt bariyerinin üzerine uyguluyoruz. İşlem esnasında ürünler hidrofilik olduğu için suda açılma özelliği var ve çok hızlı bir şekilde cildin RNA’sına ve DNA’sına kadar işleyebilir" diye konuştu.

“KALICI OLARAK KIRIŞIKLIKLARI YOK EDEBİLİYORUZ”

Esthemax’ın çok üst segment bir ürün olduğuna değinen Çekinmez şunları söyledi:

“Bununla birlikte yaptığımız VIP işlemler için daha uygun diye düşünüyorum. Bu işlemleri yaptığımızda belli segmentlerinde anında kırışıklıkları yok ediyoruz. 20 gün kadar kalıcılığı oluyor. Bununla birlikte düzenli olarak yapılırsa kalıcı olarak kırışıklıkları yok edebiliyoruz”
 

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