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İstanbul'da estetik faciası: Ölüme böyle gitmiş

İstanbul Beylikdüzü'nde özel bir tıp merkezinde burun estetiği olan güvenlik görevlisi Seher Kılıçcı isimli kadın hayatını kaybetti. Acılı babanın feryadı yürekleri dağlarken genç kadın Seher Kılıçcı'nın da ameliyattan dakikalar önce çekilmiş fotoğrafları ortaya çıktı. Kadının son sözleri “Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor” oldu.

Haber Giriş: 5 Şubat 2023 Pazar - 14:57
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Estetik faciası: Ölüme böyle gitmiş

İstanbul'da estetik faciası: Ölüme böyle gitmiş
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Beylikdüzü Devlet Hastanesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Seher Kılıççı, yine aynı ilçede bulunan özel bir tıp merkezinde dün geçirdiği burun estetiği ameliyatı sonrası narkoz etkisinden hiç çıkmadan hayatını kaybetti.

Kılıççı’nın ailesi konuyla ilgili şikayetçi olurken cenaze namazı önceki gün Silivri’de kılınan namazın ardından Silivri Mezarlığı’na defnedildi.

"DOKTORA 'NEFESİM KESİLİYOR’ DEMİŞ"

Konuyla ilgili konuşan acılı akrabası Adnan Kılıç, “Kızımız burun ameliyatı için kliniğe gitti ölü olarak gönderdiler cenazesini aldık. Klinik başka bir yere sevk ediyor ama oraya zaten ölü olarak geliyor" dedi.

Baba Kılıç, "Ameliyattan önce Seher’in yanında ablası vardı. Seher doktora, ‘Şu anda müsait değilim nefesim kesiliyor’ demiş. Doktor bir şey olmaz diyor bazı vakalarda böyle şeyler oluyor demiş. Sonra ameliyattan sonra kalbi duruyor doktor müdahale ediyoruz kalbi çalışmadı diyor. Ambulans çağırıp gönderiyorlar başka yere. Tamamen doktor hatası. Şikayetçiyiz” diye konuştu.

Olay sonrası hastaneden edinilen bilgilerde, ölüm sebebinin 'Malign Hipertermi' diye bilinen; çoğu zaman genetik kaynaklı olan, ani ve çok hızlı gelişen, önlenemez aşırı ateş yükselmesine bağlı olduğu belirtildi. (AA)

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