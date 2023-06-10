Et ve Süt Kurumu mağazalarına kilit vurmaya başladı. Vatandaşlar önünde ucuz et için uzun kuyruklar oluşturuyordu

Et ve Süt Kurumu vatandaşların ucuz et almak için kapısında uzun kuyruklar oluşturduğu mağazalarını kapatmaya başladı. Seçim sonrası kurumun Ankara’da iki mağazası dışındaki tüm mağazalarını kapattığı öğrenildi.

Et ve Süt Kurumu mağazalarına kilit vurmaya başladı. Vatandaşlar önünde ucuz et için uzun kuyruklar oluşturuyordu

Vatandaşlara ucuz ürün sağlama göreviyle kurulan Et ve Süt Kurumu, Ankara’da iki mağazası dışındaki mağazalarını kapattı.

Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, hayvancılık ve et sektöründe gelişme sağlamak, istihdamı artırmak, ekonomik hayatın yükselmesini temin etmek amacıyla kurulan ve mağazaları aracılığıyla yurttaşlara ucuz ürün sağlayan Et ve Süt Kurumu, ekonomik krizin derinleşmesiyle mağazaların önünde oluşan kuyruklar ile gündeme geldi. Ardından satılan etlere zam geldi.

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Dönemin Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, zammı “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle biz fiyatı artırdık” sözleriyle savunmasının ardından görevden alındı. Kuruma ilişkin tartışmalar sürerken kurum tarafından farklı marketlere de et sağlanmaya başlandı. Ardından mağazaların ise kapanmaya başladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre Ankara’da yalnızca 2 mağaza kaldı. Artık yalnızca Sincan ve Ulus’taki mağazalarda yurttaşlara hizmet veriliyor. Kızılay mağazasında ise kurumun sadece tabelası kaldı.

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