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Et ve Süt Kurumu'ndan görülmemiş zarar. Sayıştay ortaya çıkardı

Et ve Süt Kurumu’nun içinde bulunduğu batak mali denetimler ile açığa çıktı. Öz kaynaklarının tamamını yitirerek eksiye düşen kurumun amacıyla marketlere verdiği ürünlerin satış fiyatı takibini yapmadığı belirlendi.

Haber Giriş: 27 Aralık 2022 Salı - 19:31
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Sayıştay raporları Et ve Süt Kurumu'ndaki görülmemiş zararı ortaya çıkardı

Et ve Süt Kurumu'ndan görülmemiş zarar. Sayıştay ortaya çıkardı
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Birgün'den Mustafa BİLDİRCİN'in haberine göre, Et ve Süt Kurumu’nu (ESK) iflasın eşiğine getirdi.

Görevinden alınan eski Genel Müdür Osman Uzun’un, “Uzun kuyrukları bitirmek için ete zam yaptık” açıklaması ile gündeme gelen ESK’ye yönelik mali denetimler, kurumun içinde bulunduğu batağı bir kez daha gözler önüne serdi.

SAYIŞTAY RAPORLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Sayıştay ESK Denetim Raporu’na göre, Et ve Süt Kurumu’nun öz kaynak toplamı, yıllar itibarıyla artan dönem zararları ve yüksek finansman giderleri nedeniyle eksi 91 milyon 479 bin TL’ye kadar geriledi. Kurumun 2018 yılında 591,7 milyon TL olan mali borçları, 2021 yılı itibarıyla 920 milyon TL’ye yükseldi. 2017 yılındaki 728,2 milyon TL’lik öz kaynağın ise tamamı yitirilerek eksiye düşüldü.

İSTİHDAM POLİTİKALARI KURUMU ZARARA SOKTU

Kurumun, “Regülasyon görevini yeterince yerine getiremediği” ve piyasada oluşan fiyatlara öncülük edemediği tespit edildi. Sayışta denetçileri, ESK’nin alım fiyatlarının üretici faaliyetleri ile uyumlu olmadığını belirledi. Kurumu batağa saplayan uygulamalardan biri de istihdam politikası oldu. Kurumun, “Gerçekleşen üretim miktarlarını dikkate almadan” personel istihdam ettiği kaydedildi.

FİYAT KONTROLÜ YAPILMIYOR

ESK’ye yönelik mali denetim raporunda öne çıkan diğer bazı bulgular ise şöyle sıralandı:

- Et ve Süt Kurumunun tüketicilere güvenilir ve ekonomik ürün sunmak amacıyla herhangi bir görevlendirme olmaksızın kendi mağazalarında maliyetinin altında kırmızı et sattığı ve bu kapsamdaki mağaza satışlarından sürekli zarar edildiği görülmüştür.

- Et ve Süt Kurumunun daha fazla tüketicinin kaliteli ve ekonomik fiyatlarla şarküteri ürünlerine ulaşmasını teminen, sözleşme ile iskontolu olarak verdiği ürünlerde satış fiyatı kontrolünü sağlayamadığı tespit edilmiştir.

- Et ve Süt Kurumunun kendi unvan ve logosuyla karıştırılacak şekilde işletme adı ve logosu kullanmak suretiyle tüketicileri yanılgıya düşüren taklit mağazalar hakkında tespit, men, hükümsüzlük ve ceza davası açmasına rağmen, bu mağazalara şarküteri ürünü satarak tüketicilerin yanılmasına katkı sağladığı tespit edilmiştir.

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