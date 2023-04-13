13 Nisan 2023 Perşembe
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Reklam Kurulu'ndan dev ceza. Et ve Süt Kurumu'nu taklet eden kasaplara dev ceza

Reklam Kurulu'ndan dev ceza. Et ve Süt Kurumu'nu taklet eden kasaplara dev ceza

Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumunun (ESK) unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verdi.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 11:56
Takip Et

Et ve Süt Kurumu'nu taklit eden kasaplara dev ceza

Reklam Kurulu'ndan dev ceza. Et ve Süt Kurumu'nu taklet eden kasaplara dev ceza
+
Aa
-

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumunun (ESK) unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren kasap işletmelerine 1 milyon 110 bin 432 lira idari para cezası verirken tanıtımlarının da durdurulmasını kararlaştırdı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulunun 11 Nisan'da gerçekleştirilen son toplantısında gündeme alınan 206 dosya karara bağlandı. Kurul tarafından yapılan görüş ve değerlendirmeler neticesinde 190 dosyanın mevzuata aykırı olduğuna karar verildi.

Kurulun bu ayki toplantısının ana gündem başlıklarından birisi de son dönemde gerek basına yansıyan haberlerde gerekse de Bakanlığa ulaşan başvurularda dikkati çeken, ülkede faaliyet gösteren bazı kasap işletmelerinin "Et Balık Kasabı", "Et Balık K.", "Et Balık il-ilçe adı", "Et Balık Tanzim" gibi isimlerle Et ve Süt Kurumu, toplum nezdinde bilinen eski adıyla Et ve Balık Kurumunun unvanını ve logosunu taklit eder nitelikte isim ve tanıtım görselleriyle faaliyet gösteren işletmelerin tanıtımları oldu.

Bakanlıkça konuya ilişkin yapılan ön inceleme ve değerlendirmeler sonucunda, ülke genelinde muhtelif illerde benzer isim ve logolarla faaliyet yürüten işletmelerin bulunduğunun görülmesi üzerine 81 ildeki ticaret il müdürlükleri tarafından bulundukları ilin mülki idare sınırları içerisinde mezkur duruma ilişkin inceleme ve denetimler gerçekleştirildi.

Bahse konu hususa benzer mahiyette satış ve tanıtım faaliyeti yürüten işletmelere yönelik tespit tutanakları düzenlenerek bilgi, belge ve savunmaları alındı, incelemeleri tamamlanan dosyalar hakkında Kurul tarafından idari yaptırımlar tesis edilmesine karar verildi.

TÜKETİCİLERİN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANILDI

Bu kapsamda, Kurulca yapılan incelemeler neticesinde, bahse konu işletmeler tarafından gerçekleştirilen tanıtımlarla ilgili olarak, Et ve Süt Kurumunun itibarından haksız yararlanılarak tüketicilerin güveninin kötüye kullanıldığı ve bu nedenle tüketicilerin tecrübe ve bilgi eksikliklerinin istismar edildiği gerekçesiyle, Kurul gündeminde görüşülen söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira idari parası uygulanmasına ve anılan tanıtımların durdurulmasına karar verildi.

Kurul, ESK dışındaki dosyaları da karara bağladı. Kurul, ESK'yi taklit edenler dahil mevzuata aykırı dosyalar nedeniyle toplamda 7 milyon 140 bin 604 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Açıklamaya göre, Bakanlık tarafından tüketicileri aldatıcı ve yanıltıcı olan tanıtımlar yakından takip ediliyor. Gerek illerden gelen şikayet başvuruları ve denetim tutanakları gerekse basına ve sosyal medya mecralarına yansıyan benzer faaliyetler titizlikle izleniyor.

Reklam Kurulunun mayıs ayı toplantısında da Bakanlığa ulaşan dosyalar hakkında inceleme ve değerlendirmeler yapılacak.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
1
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Seçimlerin sonucunu veren anket yayımlandı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
2
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Uzman isim ikinci el araç piyasasında olacakları tek tek açıkladı. Araç alacak ve satacaklar dikkat
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
3
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Kanalizasyondaki vurgunda müdürler zengin oldu. Yolsuzluğu ortaya çıkaran istifa ettirildi
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
4
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Gezici araştırma AKP'nin kaybettiği oy oranını açıkladı
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
5
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Bakan Kirişçi: Depremin bilançosu 104 milyar dolar
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
6
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Ekonomik kriz buna da sebep oldu. AKP'den önce herkes kullanıyordu. Artık kullanamayacaksınız
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
7
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Muharrem İnce’den Millet İttifakı'na çağrı: Bu seçimin ikinci tura kalacağı belli...
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Kastamonu’da iki otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Xiaomi Mi Band 8 özellikleri belli oldu
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Vergi kaçıranları ihbar edenler 12,4 Milyon lira dağıtıldı
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
﻿Kazada ölen kızın böbreğiyle hayata tutundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.