Eteği motosikletin zincirine takılan kadın yerde sürüklendi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşanan talihsiz olayda, eteği motosikletin zincirine takılan Narife Keskin, yere düşerek sürüklendi ve ayağından yaralandı. Olay, Aşağı Pazarcı Mahallesi 1087 Sokak'ta meydana geldi.

Yaralamalı kaza ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekibi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Narife Keskin, ambulanstaki görevlilere ve trafik ekiplerine ayağının takılması sonucu düştüğünü söyledi. Ancak güvenlik kamerası görüntüleri, olayın farklı bir şekilde gerçekleştiğini gösterdi.

Görüntülerde, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından kullanılan 33 DJT 66 plakalı motosikletin seyir halindeyken, yolcu konumundaki Narife Keskin’in eteğinin motosikletin zincirine dolandığı ve bu nedenle motosikletten düşerek sürüklendiği görüldü. Olay yerindeki vatandaşlar hemen kadının yardımına koşarken, motosiklet sürücüsü ise zincire dolanan kumaşları söktükten sonra motosikleti olay yerinden uzaklaştırdı.