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Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor

İtalya'da bulunan, Avrupa kıtasındaki en yüksek ve en aktif yanardağ olan Etna Yanardağı, yeniden faaliyete geçti.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:10
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Etna Yanardağı lav ve kül püskürtmeye başladı

Etna Yanardağı lav ve kül püskürtüyor
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İtalya'nın güneyindeki aktif yanardağlardan Etna'da volkanik faaliyetler meydana geldi.

Sicilya adasında 3 bin 326 metre yüksekliğindeki yanardağ, patlamayla birlikte kül ve lav püskürttü.

Etna Yanardağı'nda geçen yıl 50'den fazla volkanik faaliyet gözlenmişti.

İtalya’nın en büyük üç aktif yanardağından biri olan Etna, yüksekliği kendisinden hemen sonra gelen en yakın rakibi Vezüv’ün üç katı kadar. Ve 2013’te de Dünya Mirası ilan edilmişti.

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