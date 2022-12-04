4 Aralık 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Dünya
  • >
  • Yanardağ faaliyete geçti. 2 bin kişi tahliye edildi

Yanardağ faaliyete geçti. 2 bin kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Doğu Cava eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın faaliyete geçmesinin ardından civardaki köylerde yaşayan yaklaşık 2 bin kişi tahliye edildi.

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 21:57
Takip Et

Endonezya'da Semeru Yanardağı faaliyete geçti. 2 bin kişi tahliye edildi

Yanardağ faaliyete geçti. 2 bin kişi tahliye edildi
+
Aa
-

BBC'nin haberine göre, Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB), Semeru Yanardağı'nın etrafındaki köylerde, aralarında çocuk ve yaşlıların olduğu 1969 kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini bildirdi.
Civardaki 6 köyün etkilendiği ancak yaralanan olmadığı bilgisi paylaşıldı.

Endonezya Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamada, yanardağın neden olduğu kül ve dumanın hava trafiğinde herhangi bir aksamaya yol açmadığı ancak bölgedeki havalimanlarının dikkatli olmaları gerektiği bildirildi.

Semeru Yanardağı'ndan püsküren yoğun kül ve dumanın 1500 metre yüksekliğe kadar çıktığı ve alarm seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığı kaydedildi.

Endonezya'da yanardağ alarm sistemi "yeşil", "sarı", "turuncu" ve en üst seviyede "kırmızı" olmak üzere 4 seviyeden oluşuyor.

Semeru Yanardağı'nda 4 Aralık 2021'deki volkanik patlamada 51 kişi hayatını kaybetmişti.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
1
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿İktidar fiyat artışlarının nedeni olarak göstermişti. Marketler birer birer mühürleniyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
2
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Kars'ta acı tablo: 272 yıllık Karadağ Tabya her geçen gün biraz daha yıkılıyor
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
3
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Cumhurbaşkanı'nın Urfa mitinginde konuşan İbrahim Tatlıses'in ne demek istediği anlaşılamadı
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
4
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿Bahçeli’ye kılıç hediye eden suç örgütü liderinden BİM’in yöneticisine tehdit
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
5
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿WhatsApp'a 21 yeni emoji geliyor. Uzun süredir güncellenmiyordu
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
6
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
7
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Messi ile hayranının Arjantin'i nasıl uçurduğunu açıkladı
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
﻿Güney Afrika’da ayin yapan grup sele kapıldı: 9 ölü, 15 kayıp
﻿Rusya'da 5 katlı binada patlama: 4 ölü, 10 yaralı
﻿Rusya'da 5 katlı binada patlama: 4 ölü, 10 yaralı
﻿Rusya'da 5 katlı binada patlama: 4 ölü, 10 yaralı
﻿MSB’nin iki gemisinden Selanik’e liman ziyareti   
﻿MSB’nin iki gemisinden Selanik’e liman ziyareti   
﻿MSB’nin iki gemisinden Selanik’e liman ziyareti   
﻿Şanghay'da toplu taşımadaki test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırılıyor
﻿Şanghay'da toplu taşımadaki test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırılıyor
﻿Şanghay'da toplu taşımadaki test sonucu gösterme zorunluluğu kaldırılıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.