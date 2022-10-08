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EURO 2024'te gruplar belli oluyor. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

A Milli Futbol Takımımız'ın da yer aldığı 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde grupların belli olacağı kura çekimi yarın yapılacak.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 14:42
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EURO 2024 elemelerinde grupları belirleyecek kura çekimi yarın yapılacak

EURO 2024'te gruplar belli oluyor. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
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EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.

53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak. 

Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım yer alacak.

Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri finallere katılmaya hak kazanacak.

Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki  tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak.

Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:

1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya

2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya

3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan

4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya

5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta

6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn

A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek.

Play-off'taki muhtemel rakiplerimiz ise şunlar:

Yunanistan

Kazakistan

Gürcistan

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