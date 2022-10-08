EURO 2024'te gruplar belli oluyor. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri

EURO 2024'e ev sahipliği yapacak Almanya'nın Frankfurt şehrindeki kura çekimi saat 13.00'te başlayacak.
53 ülkenin katılacağı elemelerde, 10 grup yer alacak.
Bu grupların 7'sinde 5, 3'ünde 6 takım yer alacak.
Maçların ardından grup liderleri ve ikincileri finallere katılmaya hak kazanacak.
Finallere kalacak diğer 3 takım ise Mart 2024'te yapılacak play-off maçlarının ardından belirlenecek.
Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başlayacak, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki tamamlanacak. Almanya'nın ev sahipliği yapacağı finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde oynanacak.
Türkiye'nin 4. torbadan katılacağı kura çekiminde torbalar şöyle:
1. Torba: Hollanda, Hırvatistan, İspanya, İtalya, Danimarka, Portekiz, Belçika, Macaristan, İsviçre, Polonya
2. Torba: Fransa, Avusturya, Çekya, İngiltere, Galler, İsrail, Bosna Hersek, Sırbistan, İskoçya, Finlandiya
3. Torba: Ukrayna, İzlanda, Norveç, Slovenya, İrlanda Cumhuriyeti, Arnavutluk, Karadağ, Romanya, İsveç, Ermenistan
4. Torba: Gürcistan, Yunanistan, Türkiye, Kazakistan, Lüksemburg, Azerbaycan, Kosova, Bulgaristan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya
5. Torba: Slovakya, Kuzey İrlanda, Kıbrıs Rum Kesimi, Belarus, Litvanya, Cebelitarık, Estonya, Letonya, Moldova, Malta
6. Torba: Andorra, San Marino, Lihtenştayn
A Milli Takımımız, gruptan çıkamazsa (Uluslar C Ligi'nde grup lideri olduğumuz için) play-off'a yükselecek.
Play-off'taki muhtemel rakiplerimiz ise şunlar:
Yunanistan
Kazakistan
Gürcistan
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