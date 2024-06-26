EURO 2024'te Jose Mourinho etkisi. Aman dikkat Türkiye

2024 Avrupa Şampiyonası'nda öyle takımlar var ki, adeta teknik direktörleri tarafından dizginleniyor...

Mesela İngiltere. Futbolu icat edenler; Gareth Southgate yönetiminde adeta çile çekiyor. Birbirinden ünlü yıldızlar, İngiliz teknik adam tarafından öyle bir kement yiyor ki sıradanlaşıyor.

Sırbistan da diğer bir örnek...

Onların başı da Dragan Stojkovic ile belada!

Mutlaka kazanmak zorunda oldukları Danimarka maçında kimleri yedek bıraktı sayalım...

Fenerbahçe'den tanıdığımız, neler bildiğine hemen hemen her maçta şahit olduğumuz Dusan Tadic.

Juventus'un süper yıldızı Dusan Vlahovic.

Bu iki ismin dışında Milan'dan Jovic ve Al Hilal'de 44 maça çıkan, Jorge Jesus'un rekorlar kıran takımının orta sahadaki dinamosu Sergej Milinkovic-Savic de kulübedeydi.

İlk yarı boyunca Danimarka oynadı, Sırbistan izledi. Geriye düşmemeleri Dragan Stojkovic'in şansıydı.

Sırp hocanın aklı başına ikinci yarıda geldi. İlk etapta Tadic ve Jovic kozlarını sürdü sahaya, Sırbistan'ın oyunu da gözle görülür bir şekilde değişti.

En azından çift taraflı maç olmaya başladı.

Sırbistan 53. dakikada golü buldu. Tadic'in mükemmel ara pasına Jovic hareketlendi, top filelere gitti. Ancak pozisyonda ofsayt tespit edilince gol geçerli olmadı.

Sırbistan'da 67'de Vlahovic de oyuna girdi. Tüm gol kozları sahada olan Sırbistan bastırdı da bastırdı, ancak topu üç direğin arasından geçiremedi.

Karşılaşma golsüz sona erdi, grupta ikinci sırayı alan Danimarka Son 16 Turu'na kaldı. Danimarka'yı, Slovenya'nın önüne geçiren tek fark ise gördüğü 1 eksik sarı karttı.

Sırbistan 2 puanda kalıp, EURO 2024'e veda etti.

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, turnuva öncesi "EURO 2024’te yer alan 8 oyuncu ve 3 eleme var. Eleme maçı 22 Temmuz’da ve tüm azizlerden oyuncularımın elenmesini istiyorum çünkü ilk turu sekiz oyuncum olmadan oynamak zorunda kalma riskim var" demişti.

Hırvatistan, Polonya ve son olarak Sırbistan elenince, Mourinho'nun duaları kabul oldu. Çünkü Livakovic, Szymanski ve Tadic, Fenerbahçe'ye erken dönecek.

Şimdi Milli Takımımız'ı koruma altına almamız şart.

Fenerbahçe'den 5 futbolcu Ay-Yıldızlı ekibimizin kadrosunda. Umarım Çekya'yı yener veya berabere kalırız da yola devam ederiz. Mourinho da İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Samet Akaydin, Mert Müldür ve Ferdi Kadıoğlu'nun yolunu gözlemeye devam eder!