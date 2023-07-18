Euro 30 lirayı gördü

Döviz kurundaki yükseliş devam ederken Euro tarihi zirveyi gördü. Euro kuru 30 lira seviyesini aştı.

Euro 30 lirayı gördü

Merkez Bankası'nın perşembe günü faiz kararını açıklaması beklenirken dolar kuru salı gününe 26,35 seviyelerinde başladı. Euro ise tarihi zirveyi gördü, satış fiyatı 30 TL'yi aştı.

Euro kuru 30,30 lira seviyesine gelirken dolar ise yükselişini sürdürerek 26,89 lira oldu.

GRAM ALTINDA YENİ REKOR

Altın fiyatları, hem yurt içi hem de yurt dışında salı gününe yükselişle başladı.

Gram altın (spot) önceki kapanışına göre 6 lira yükselerek 1661 liradan işlem görüyor. Gram, günün ilk saatlerinde tarihi zirvesini 1664 lira seviyesine taşımıştı.

Çeyrek altın 2714 liradan fiyatlanıyor. Çeyrek, pazartesi gününü 2705 lira seviyesinden noktalamıştı.

Yarım altın ise yüzde 0,31'lik yükselişle 5428 liradan satılıyor.

Önceki kapanışı 10790 lira olan cumhuriyet altını, 10822 liradan alıcı buluyor.

Ons altın ise 4 dolarlık yükselişle 1959 dolar seviyesinde.

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