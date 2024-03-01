Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı

AB tarafından açıklanan resmi verilere göre, gıda ve içecek fiyatlarındaki artış oranındaki keskin yavaşlama sayesinde Euro Bölgesi enflasyonu Şubat ayında düşüşünü sürdü.

AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi genelinde enflasyon, bir önceki ayın yüzde 2,8 seviyesinden Şubat ayında yüzde 2,6'ya geriledi; bu oran %2,5 beklentilerinin hafif üzerinde açıklandı.

Fakat çekirdek rakamlar yüzde 3,3'ten sadece yüzde 3,1'e geriledi, yüzde 2,9'luk beklentilerin altında kaldı ve ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.