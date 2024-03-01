Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı

Kaynak: Foreks
Euro Bölgesi enflasyon rakamları açıklandı
Euro Bölgesi şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklandı.

AB tarafından açıklanan resmi verilere göre, gıda ve içecek fiyatlarındaki artış oranındaki keskin yavaşlama sayesinde Euro Bölgesi enflasyonu Şubat ayında düşüşünü sürdü.
AB'nin istatistik kurumu Eurostat'ın öncü verilerine göre, 20 ülkeden oluşan Euro Bölgesi genelinde enflasyon, bir önceki ayın yüzde 2,8 seviyesinden Şubat ayında yüzde 2,6'ya geriledi; bu oran %2,5 beklentilerinin hafif üzerinde açıklandı.
Fakat çekirdek rakamlar yüzde 3,3'ten sadece yüzde 3,1'e geriledi, yüzde 2,9'luk beklentilerin altında kaldı ve ECB'nin yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kaldı.

İlgili Haberler
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi
Üreticide 2,50 TL olan limon, 18,36 TL’ye kuruşa markette satılıyor
Üreticide 2,50 TL olan limon, 18,36 TL’ye kuruşa markette satılıyor
Pizza zincirinin satışları Orta Doğu gerilimden etkilendi
Pizza zincirinin satışları Orta Doğu gerilimden etkilendi
Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra ilk
Kruvaziyer turizminde 13 yıl sonra ilk
Dünya Bankasından Ukrayna için 760 milyon dolarlık ek hibe
Dünya Bankasından Ukrayna için 760 milyon dolarlık ek hibe
Son Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı Yerel Haberler
Sürücü kursu arabası kaza yaptı
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu Yaşam
Beko Adıyaman'da kadın futbol takımlarını buluşturdu
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı Magazin
Pavyon dansı ile ünlenmişti. Hamile olduğunu açıkladı
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti Gündem
Yazıklar olsun. Gaziye ödenen tazminat geri istendi. Bombalı saldırıda bacağını kaybetmişti
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu Gündem
Kapüşonlu saldırgan cam silen esnafı vurdu
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak Gündem
İthal hurma tezgahlara indi fiyatını gören geri geri kaçtı! Oruç bu sene su veya zeytin ile açılacak
Marketlerde fahiş fiyat denetimi Ekonomi
Marketlerde fahiş fiyat denetimi