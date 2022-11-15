Euro dolara fark attı. Euro dolar farkı 83 kuruşa çıktı

Euro ile Dolar arasındaki fark açılıyor. Son üç ayda dolar euro arasında büyük bir rekabet vardı. Dolar bir anda euro'nun hükümdarlığına son vermiş hatta parite 0,95'e kadar gerilemişti. Dolar o dönemde euro'ya 30 kuruş fark atarken, durum bir anda değişti. Amerika enflasyon rakamları ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarıyla birlikte euro depara kalktı. İşte bugün euro ile dolar arasındaki rekabet pariteye de yansıdı. Euro/dolar paritesi 1,04'e kadar yükseldi

Dolar haftanın ikinci iş gününde 18.61 TL'den işlem görürken, euro farkı daha da aştı. Euro bugün 19.43 liradan işlem gördü ve dolara 83 kuruş fark attı

Geçtiğimiz hafta ABD’de enflasyonun beklenti altında kalmasının ardından dolar göstergesi ve tahvil faizlerinde hızlı geri çekilme yaşandı. Euro/dolar da son üç ayın zirvesine çıktı. Bugün dolar göstergesi 107 üzerinde zorlanırken 10 yıllık tahvil faizi de %4 altında fiyatlanıyor.