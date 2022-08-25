Dolar Euro'yu yeniden at başı geçti: Piyasaların gözü üstlerinde

Güne 18,1473 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 13:10 itibarıyla %0,22 artışla 18,18 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,07, en yüksek 18,16 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,14 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 09.08.2022 tarihinde 17,64 ile son bir ayın en düşük, 25.08.2022 tarihinde ise 18,18 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,18 TL'ye karşılık gelmektedir.

AMERİKAN DOLARI NEDİR?

Amerikan doları (USD), Amerika Birleşik Devletleri'nin resmi para birimidir. Amerikan doları bir ölçüt para birimi olarak kabul edilir ve dünya çapında işlemlerde en çok kullanılan para birimidir. Buna ek olarak, ABD dışındaki birçok ülkede resmi para birimi olarak kullanılırken, birçok ülkede de resmi olmayan şekilde ülkenin kendi parasıyla birlikte kullanılır.