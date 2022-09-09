Euro doları yine geçti. Piyasalar hareketli işte dolar euro ve altında son durum

Avrupa Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı, ardından euro yükselişe geçti. ECB'nin 75 baz puanlık rekor faiz artışıyla birlikte euro 18 lira 42 kuruşa kadar çıktı. Dolar ise fıstıki makamda birer kuruş birer kuruş ilerliyor. Dolar piyasada 18 lira 24 kuruştan işlem görüyor. Japon para birimi Yen ise Avrupa Merkez Bankasının (ECB) yüzde 0,75 faiz artışı kararıyla Euro karşısında son 7 yılın en büyük değer kaybını yaşadı. Peki altında durum ne?

Altın güne yükselişle başladı. Dün 1001 lira olan gram altın 1012 liraya kadar çıktı. Piyasada Cumhuriyet Altını 6694 lira, yarım altın 3360 lira, Çeyrek altın da 1680 lira...