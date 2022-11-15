Flaş…Flaş...Euro koptu gidiyor

Euro uçuşa geçti dolara fark attı. Euro dolar rekabeti kızıştıkça Avrupa para birimi önlenemez bir yükselişe geçti. Güne 18 lira 30 kuruş civarında giriş yapan euro öğleden sonra yükselişe geçti. Euro dolar ile arasındaki farkı neredeyse 1 liraya yaklaştı. saat 16.45 sıralarında euro 19 lira 50 kuruşu görüp, 20 liraya doğru yürüyüşe geçti.
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