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Flaş…Flaş...Euro koptu gidiyor

Haftanın ikinci iş gününe 19,30 lira civarında giren euro öğleden sonra uçuşa geçti. Bir anda merdivenleri tırmanmaya başlayan euro 19.50 TL'yi gördü.

Haber Giriş: 15 Kasım 2022 Salı - 16:55
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Flaş…Flaş...Euro koptu gidiyor. 19 lira 50 kuruşu gördü

Flaş…Flaş...Euro koptu gidiyor
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Euro uçuşa geçti dolara fark attı. Euro dolar rekabeti kızıştıkça Avrupa para birimi önlenemez bir yükselişe geçti. Güne 18 lira 30 kuruş civarında giriş yapan euro öğleden sonra yükselişe geçti. Euro dolar ile arasındaki farkı neredeyse 1 liraya yaklaştı. saat 16.45 sıralarında euro 19 lira 50 kuruşu görüp, 20 liraya doğru yürüyüşe geçti. 

 

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