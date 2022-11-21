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Dolar ve Euro yeni haftaya böyle başladı

Dolarda sabit seyir devam ederken, Euro kurunda dalgalanmalar sürüyor. Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,60 TL'den, Euro ise 19,13 TL'den işlem gördü.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 10:45
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Dolar 18,60 TL Euro ise 19,13 TL seviyesinden yeni haftaya başladı

Dolar ve Euro yeni haftaya böyle başladı
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Dolarda sabit seyir devam ederken, Euro kurunda dalgalanmalar sürüyor. Haftanın ilk dakikalarında dolar kuru 18,60 TL'den, Euro ise 19,13 TL'den işlem gördü.

Hafta boyunca hafif artış ve azalışla işlem görmeye devam eden dolar, haftanın son gününde 18,62 TL’den fiyatlanmış, Euro kuru ise dalgalanmalar sonunda haftayı 19,29 TL seviyesinde kapatmıştı.

Piyasaların açılışında yatay seyrini koruyan dolar haftaya 18,60 TL, Euro ise 19,13 TL’den başladı.

Doların anapara birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi (DXY) geçen hafta 105,7 seviyesine kadar gerilerken, yeni haftaya 107,3 seviyesinden başladı.

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