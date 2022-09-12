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Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Euro doludizgin koşuyor. Dolar peşini bırakmıyor

Euro ve dolar arasında hükümdarlık savaşı tüm hızıyla sürüyor. 20 yıllık liderliğini dolara kaptıran euro o liderliği geri almakla kalmadı farkı açıyor. Euro haftaya 18 lira 40 kuruştan giriş yaparken, dolar 18 lira 24 kuruş seviyesinde.

Haber Giriş: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:39
Son Güncelleme: 12 Eylül 2022 Pazartesi - 09:53
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Euro ile dolar arasındaki rekabet kıyasıya sürüyor. Euro doludizgin gidiyor dolar ise peşini bırakmıyor

Piyasalar yeni haftaya hareketli başladı. Euro doludizgin koşuyor. Dolar peşini bırakmıyor
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Euro ile dolar arasındaki rekabet kıyasıya sürüyor. Euro dolara fark atmaya başladı ancak dolar da euronun peşini bırakmıyor. Geçen haftayı dolar 18 lira 23 kuruştan tamamlayan dolar yeni haftaya 18 lira 24 kuruştan işlem görüyor.

Euro ise geçen haftayı 18 lira 33 kuruş civarında işlem görmüştü. Ancak euro dolarla rekabette bir adım öne geçti. Euro yeni haftaya 18 lira 40 kuruşta giriş yaptı.

Avrupa Merkez Bankası'nın 75 baz puanlık rekor faiz artışından sonra dolar euroya karşı kan kaybetmişti. Dolar da yeni haftaya bir kuruşluk artışla 18 lira 24 kuruştan başladı. Peki altında durum ne

Gram altın haftaya kayıpla başlarken, 1005 liradan işlem görüyor. Cumhuriyet Altını 6651 liradan, yarım altın 3339, çeyrek altın ise 1669 lira

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